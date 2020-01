José Luis Perales recuerda la primera vez que sonó en LOS40

Si hablamos de veteranía en la música española, tenemos que haber de José Luis Perales. El cantante es, además, uno de los compositores más importantes de nuestro país, y acaba de recibir un reconocimiento por su trayectoria en los Premiso Odeón.

Sin embargo, en los orígenes de su carrera, Perales no quería cantar, solo escribir canciones para los demás. Así lo ha contado en Un país para escucharlo, el programa de TVE que gira por todo el país recorriendo las ciudades de origen de los artistas. En este caso, en su Cuenca natal, Perales ha recordado con Rozalén y Ariel Rot cómo Rafael Trabucchelli, un gran productor de aquella época, le convenció para ponerse delante del micrófono, además de escribir esas canciones con tanta maestría.

"Yo estaba siempre pegado a una radio muy pequeñita y me fijaba si sonaba mi canción en Los 40 Principales", recuerda Perales. "Y empezó a sonar. Era Celos de mi guitarra, en 1973. "Era curioso, porque para que no copiara nadie la canción, sonaba una primera parte: Yo sé que tienes celos de mi guitarra y sé que lloran tus ojos y luego los estrenos de la Ser, los estrenos de la Ser y continuaba la canción. "Era un buen sistema antipirateo", bromea Ariel Rot al respecto.

La historia de ' ¿Y quién es él?', su gran éxito

Mucha gente cree que uno de sus temas por excelencia, ¿Y quién es él?, fue compuesto por Perales para su hija, pero en varias ocasiones lo ha desmentido aludiendo a que, cuando la creó, su hija era muy pequeña.

En realidad, la canción es un encargo para Julio Iglesias. Una vez terminada, la compañía de discos, previendo un éxito de ventas, le obligó a cantarla. "No le des a Julio ni a nadie la canción porque puede ser un éxito, me dijeron, y me hicieron grabarla", asegura en el programa sobre este tema, del que se acabando de cumplir 37 años desde que llegó al número 1.

José Luis Perales - `'¿Y cómo es él?

Inmerso en su última gira

Esta será la última oportunidad para que veamos a Perales en directo, porque se retira de los escenarios. “Pensaba hace muchos años marcharme porque lo que quería es seguir escribiendo. Y es lo que me da más calma, y ya me he ido preparando para terminar esta gira y marcharme a casa".