Aquí tienes la solución para que tu ruptura no sea un drama

Si ayer hablábamos de amor, y de todas esas historias bonitas, que parecen de película. Hoy nos adentramos en un mundo que es todo lo contrario, ese momento en el que llegan las penas y todos son dramas, aunque algunos nos vienen hasta bien.

La idea no nos llega así porque sí, todo es gracias a un andayero que nos ha enviado un consultorio al correo del programa andaya@los40.com. Y como puede que no sea la única, hemos querido compartirlo con nuestros oyentes.

Laida de Irún decía así: "Después de 2 años de relación con un chico con el que me había planteado dar el paso de irnos a vivir juntos. Me acaba de decir que se acabó, que le mandan a trabajar a otra ciudad y que no podemos seguir. Me ha roto el corazón. Estoy súper desconsolada. No creo que las relaciones tengan sentido, y no pienso volver a depositar mi confianza en nadie. Nunca más me voy a enamorar"

Desde aquí le apoyamos en que no deje de desistir, las rupturas pueden ser de lo más complicadas, y ésta, al fin y al cabo, ha sido como tirar de una tirita, dolorosa pero instantánea. Y si esto os parece poco, hemos buscado la forma de hacer sentir a Laida un poquito mejor.

Por ejemplo, Mel de Tenerife, ha vivido unas cuantas experiencias, pero una que jamás olvidará es la mayor bomba de humo de la historia. Su pareja le pidió que le diera las cosas que tenía en su casa porque su abuela estaba mala e iría a pasar unos días con ella. Las recogió, le dio un beso y no volvió a verlo.

Héctor de Palencia tampoco se puede decir que sea un gran afortunado en esto del amor. Estuvo a punto de alquilar un piso con su pareja, pero antes de dar el paso final lo dejan. Y para su sorpresa, su ex se fue a vivir esa misma semana con una nueva pareja.

Las historias no terminan aquí, hasta los titulares del día nos han dado un poco de emoción con el tema rupturas, así que, si quieres enterarte de todo lo que ha sucedido en el programa, ya sabes lo que tienes que hacer... ¡Pincha en el vídeo y te enterarás de todo!

No olvidéis que podéis estar al tanto de todo lo que pasa durante el programa y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.