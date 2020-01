¿Qué famoso estudió en tu colegio? El hilo de Twitter que descubre el pasado de las celebrities

¿Alguna vez has compartido pupitre con el que ahora es un multimillonario futbolista internacional? ¿Te has cruzado con Rosalía por el pasillo de tu colegio? ¿Has dejado tus deberes a Omar Montes? Pues no eres ni serás el único, o al menos eso es lo que han demostrado los usuarios en Twitter.

El seguidor @RealDramadrid ha creado una cadena a través de la cual los internautas debían confesar qué famoso había estudiado en sus colegios, hayan coincidido con ellos o no. Las respuestas han desvelado el pasado de más de uno y de una.

De hecho, el pionero de este hilo confesó que la propia Bad Gyal fue la que pisó los pasillos de su mismo colegio. Aunque no fue la única que ha protagonizado esta infinita conversación.

Cuál es la persona más famosa que ha salido de vuestro cole?⬇️



Del mío Bad Gyal pic.twitter.com/9nJJOGrj6N — Real Dramadrid (@realdramadrid) January 19, 2020

Cepeda, Sergio Ramos, Alberto Chicote, Aitana, Úrsula Corberó, Violeta Mangriñán y Alfred García son otras de las celebrities cuyos pasados educativos han sido descubiertos. Y es que a los usuarios no les bastaba con mencionar el nombre de dichos famosos, sino que además desvelaban algún que otro dato al respecto.

"Álvaro Negredo. Por su culpa prohibieron los balones de reglamento ya que jugaba a los bolos con los niños pequeños", desveló un usuario sobre el futbolista. "Violeta Mangriñán, y no era un amor de persona justamente", señaló otra internauta. "Muy buena chica, las cosas como son", desveló StoikArdo sobre la actriz Inma Cuesta.

Y tú, ¿con quién tuviste el placer (o no) de compartir colegio o instituto?