‘El Hormiguero’: Cristina Pedroche destroza a Camela con su micrófono oscilante

Cristina Pedroche volvió este miércoles a El Hormiguero con dos nuevos inventos que están en el registro de patentes y marcas, pero que en su día no tuvieron éxito.

El primer invento fue una cama "más ligera que el propio aire" que se puede utilizar para ahorrar espacio cuando no se le da uso. Pero esto solo fue un aperitivo. El plato fuerte fue el micrófono oscilante, un artefacto ideado por la cantante Paula Abdul que, además de un micrófono normal, tiene una especie de plataforma circular en la que te subes y estás en constante movimiento.

Pedroche quiso mostrar la valía de este invento cantando por Camela. "He escogido un tema de Camela. Es un homenaje a Camela, aunque no lo parezca", dijo, y estaba en lo cierto. Y es que la presentadora de las Campanadas de Antena 3, que ya ha demostrado en otras ocasiones que lo suyo no es cantar, destrozó el tema ¿Por qué me has engañado? del popular grupo.

Cristina Pedroche canta por Camela

Para ser justos, Cristina Pedroche le puso todas las ganas del mundo y consiguió que el micrófono oscilante hiciera su función. Sin embargo, la madrileña no logró convencer al público ni por esas:

Entra pedroche, baila, grita, despues grita otra vez, baila un rato, grita otro rato, y al final baila.#AnaPastorEH — bertto (@berttozz) January 22, 2020

Y que a la Pedroche le paguen .....por qué????#AnaPastorEH — Yolanda (@Yolanda32247176) January 22, 2020

Cristina Pedroche acaba de desbancar al cantante de la ruleta como peor cantante de la televisión

👏🏽👏🏽👏🏽#AnaPastorEH — Tinkerbell's Soma 💜 (@Skuhinkla) January 22, 2020

Ponen a la Pedroche cantando con la borrasca Gloria dando caña... Estáis locos??!!! #AnaPastoreh — MJ Vela (@RealVela4Life) January 22, 2020