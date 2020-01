Manuela Carmena, en ‘La Resistencia’, da un mensaje de esperanza respecto al sexo y la edad

Pocas veces el público ha ovacionado tanto la entrada de un invitado, pero es lo que tiene los sentimientos que despierta Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid en la gente. Se pasó por La Resistencia para presentar su libro A los que vienen.

Como suele suceder en el programa, hablaron de todo menos del libro. Pero eso nos ayudó a saber que Carmena, a la que no le gusta que la llamen Manoli, cuando era estudiante atendía a los turistas franceses en la camisería que tenía su padre en la Gran Vía.

También recordó su tiempo en un colegio de monjas. “Yo creía mucho en Dios, era una niña muy religiosa y hablaba mucho con Dios hasta que un día me di cuenta de que estaba hablando conmigo misma”, relató. Y entonces se volvió atea.

No se olvidó tampoco de su época de jueza y magistrada. “Me encantó una vez una señora que me encontré por la calle y me dijo ‘me gusta cómo hace usted las sentencias porque se entienden, parecen recetas de cocina’. Me gustó”, explicó sobre su trabajo en los juzgados.

Ahora también sabemos dónde encontrarla los sábados. Aseguró que atiende al público en Zapatelas, una tienda taller en Malasaña, 39, en la que se venden objetos hechos por presos.

Y como no es cuestión de marcar diferencias respecto a otros invitados, por muy política que sea, también hubo caja, dinero y sexo, el triunvirato de La Resistencia.

En cuanto a lo económico aseguró que “la cosa regulín, regulín”, aunque matizó que “la pensión buena, eso sí. Además, ahora, por tener dos hijos tienes mejor pensión”.

No eludió hablar de sexo y aunque no dio datos concretos, sí que quiso lanzar un mensaje: “Hay que dar una esperanza a la gente por lo de la edad. No se vaya a creer la gente que la edad no tiene que ver con el sexo, hay esperanza, las cosas pueden ir bien”.

Y siguió ahondando en el tema: “Lo de la edad es fantástico, es una época genial para la imaginación, la creatividad y todo eso, mucha esperanza”.

Así que, si lo dice ella que tiene 75 años, habrá que creerla, o no… que luego entra el tema de la ideología.