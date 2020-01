Anne Hathaway y Ben Affleck en ‘Su último deseo’, un thriller sobre corrupción y periodismo

Anne Hathaway y Ben Affleck se han pasado a Netflix. La plataforma norteamericana acaba de estrenar el tráiler de su nueva película, Su último deseo, la historia de una periodista de Washington que trata de descubrir una trama de compraventa de armas en la que, por infortunios del destino (y familiares), acaba implicada.

La película está dirigida por la directora y guionista de ascendencia afroamericana Dee Rees, quien ya dirigió el drama sureño Mudbound, también distribuido por Netflix y que aspiró a cuatro premios Óscar en 2017.

La película es una adaptación de la novela homónima de la escritora, periodista y ensayista estadounidense Joan Didion, The Last Thing He Wanted, publicada por primera vez en 1996.

Periodismo y corrupción en Costa Rica

Hathaway interpreta a la reputada periodista Elena, involucrada en el polémico caso armamentístico por culpa de su padre, a quien encarna Willem Dafoe. Elena, sospechando de los negocios de su padre, irá a buscarlo a Costa Rica, donde presuntamente tiene un sucio trapicheo con traficantes de armas locales.

A Elena le persigue un funcionario estadounidense, Treat Morrison (Affleck), que trata de destapar la trama y enjuiciar a la incrédula periodista.

La película podrá verse el próximo 27 de enero en el festival de Sundance. Para su estreno internacional en Netflix habrá que esperar al 21 de febrero de este año. Mientras tanto podemos conformarnos con este enérgico tráiler.