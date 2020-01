Ozzy Osbourne, pionero en los realities familiares, desvela la enfermedad que lleva ocultando un año

Ozzy Osbourne es uno de esos clásicos que forman parte de la historia musical contemporánea. Su paso por Black Sabbath y su carrera en solitario han marcado a muchas generaciones que han visto en el heavy metal fuente de inspiración.

Y más allá de lo musical, Ozzy Osbourne, es uno de esos personajes que forman parte de la cultura popular. Junto a su familia, es pionero en eso de los realities familiares. Los Osbourne abrieron las puertas a otros clanes como el de Las Kardashian.

Ahora no pasa por uno de sus mejores momentos y todo es culpa de la salud. Durante su última entrevista en Good Morning America ha revelado que padece una importante enfermedad: “Es PRKN2, que es una forma de párkinson. Esta enfermedad se manifiesta de diferentes maneras, y en cualquier caso no se trata de una sentencia de muerte. Sí que afecta a los nervios, entonces hay dáis buenos, otros no tan buenos y después uno francamente malo”.

Sharon Osbourne, el mejor apoyo para Ozzy Osbourne. / gotpap/Bauer-Griffin/GC Images

Ha sido su mujer, Sharon Osbourne, la que ha tenido que ayudarle a terminar las frases. Han relatado que todo empezó tras una operación en el cuello que alteró su sistema nervioso tras una caída que sufrió en su casa el pasado febrero.

Por lo tanto, lleva un año ocultando su enfermedad. “Esconder algo dentro durante un tiempo es complicado. No te sientes bien, te sientes culpable. No soy bueno con los secretos, ya no puedo andar por ahí con esto porque se me acaban las excusas, ¿sabes?”, explicó sobre los motivos que le habían llevado a hacer su confesión.

De hecho, a lo largo de 2019 tuvo que cancelar su gira europea, incluido su concierto de Barcelona. Aunque habría que matizar, que en esa ocasión fue por una infección respiratoria que derivaba en neumonía en muchos de sus conciertos. Eso sí, le pudimos ver con Post Malone y Travis Scott en los American Music Awards.

Post Malone y Ozzy Osbourne cantaron juntos en los American Music Awards 2019. / Kevin Mazur/AMA2019/Getty Images for dcp

La pareja confesó que han agotado todas las vías médicas posibles en Estados Unidos y que, viendo que no se cumplían sus expectativas, han decidido buscar otros tratamientos en Suiza. “Hace solo un año me encontraba en un estado terrible. Llevo muchos meses con medicación”, aseguraba.