7 de 12 Independiente y muy cuidadoso con su imagen, este canario dice no identificarse con la mentalidad de su isla. Es auxiliar de enfermería, aunque no ejerce. Actualmente oposita para la Guardia Civil. Con su padre como principal valedor y apoyo, Joshua asegura que coser le sirve como método de evasión a sus problemas. Junto a la costura, cantar es otra de sus principales pasiones. Se define como atractivo y seductor. Prefiere dedicar su tiempo libre a cuidarse y no al mundo de la noche, con lo que dice no identificarse mucho.