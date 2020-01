“La isla de las felaciones”: el hit musical de Susi Caramelo sobre el reality del momento

"Existe una isla en medio de la nada

donde van los paletos que están enamorados.

Primero los separan como si fueran ganado,

solo faltan los cuernos (de momento, tiempo al tiempo).

Para ellos unas solteras con cañitas de manguera

Para ellas unas solteras con sentimientos sinceros

Porque nada hay más bonito para conquistar a alguien

que decirle en voz bajita: "¡Cómo me palpita el glande!"

La isla de las felaciones

Si quieres romper con tu pareja

La isla de las felaciones

Aqui vivirás muchas emociones

La isla de las felaciones

Para ir hay que tener cojones

Al principio se quieren y se echan de menos

Pero solo les dura hasta el primer pedo

Algunos de verdad lo pasan mal

Y lo mejor para eso es ponerse a follar...

Veremos parejas que se quieren

¡Ah, no! Me he equivocado eso pasa en otra serie

Se pondrán a prueba, veremos quién confía

Entonces Christofer Rodríguez grita: "¡Estefanía!"