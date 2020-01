Alicia Keys y Etta James, divas del soul

Tal día como hoy, en el año 1938, nacía Jamesetta Hawkins, más conocida como Etta James, en Riverside (California). Se convertiría en una de las grandes voces del rhythm & blues, soul, jazz y góspel.

Ese mismo día, 43 años después, vino al mundo Alicia Keys (Nueva York, 1981); admiradora confesa de Etta, se convertiría en una artista multidisciplinar y reconocida a nivel mundial: el pasado miércoles anunció Alicia – The World Tour, su esperada vuelta a los escenarios con dos paradas en nuestro país durante el mes de julio: el día 4 en Madrid (WiZink Center) y el 7 en Barcelona (Palau Sant Jordi).

Además, esta semana también ha confirmado el lanzamiento de Alicia, su séptimo álbum de estudio. A principios de enero pudimos escuchar Underdog, el nuevo single del disco, como continuación de los anteriores adelantos del mismo, Time Machine y Show Me Love.

Con motivo del cumpleaños compartido de Etta James y Alicia Keys (25 de enero), recordamos el legado de la primera a través de la propia Alicia y otras cantantes como Christina Aguilera, Beyoncé o Adele.

Alicia Keys, admiradora de Etta James

Como tantas otras vocalistas de r&b o soul, Alicia Keys recoge la influencia de Etta James en su forma de cantar e interpretar. El día que James falleció, Keys publicó en su cuenta de Twitter : "Guau, Etta James… Qué mujer tan maravillosa y qué voz tan espectacular…”.

En la gala de los Premios Grammy 2012, junto a la cantante de country Bonny Raitt, Alicia Keys homenajeó a Etta James, que había fallecido el mes anterior a los 73 años. Cantaron juntas Sunday Kind Of Love de Etta y también tuvieron unas palabras para Whitney Houston, que había fallecido justo la noche anterior a la gala. "¡Te queremos Etta! ¡Te queremos, Whitney! Nunca os olvidaremos”, dijeron ambas. No te pierdas el vídeo de la actuación.

Por cierto, Alicia Keys vuelve a ser presentadora de los Grammy, cuya próxima edición se celebra este domingo, 27 enero, y se retransmite a través del canal CBS.

Otras cantantes influenciadas por Etta James

Christina Aguilera

Etta James murió el 20 de enero de 2012 tras su batalla contra la leucemia y su legado permanece a través de clásicos como At Last, canción que interpretó Christina Aguilera en su funeral.

Christina Aguilera habla de ella como una de sus mayores influencias vocales, pero es que la propia Etta también era fan de Aguilera: “no hagas caso de la negatividad que te rodea. Sigue haciendo lo que estás haciendo y no te preocupes por lo que piense la gente”, le dijo a Christina, según relató ella misma en su día. “Etta James me dijo que yo era un alma vieja y que mi voz le recordaba tanto a Janis Joplin como a Dinah Washington. Me dio la vida con sus cumplidos”.

Beyoncé

Beyoncé Knowles dio vida a Etta James en Cadillac Records (2008), película sobre el sello de Chicago Chess Records. “James era una mujer poderosa pero también con muchos problemas y preocupaciones y eso se nota en su música”, declaró Beyoncé a The Los Angeles Times cuando se estrenó el film. "Contaba su historia a través de sus canciones de una forma profundamente emocional, sin filtros. Era una mujer valiente, con agallas. La echaremos de menos”.

Beyoncé también interpretó At Last en el baile inaugural de la ceremonia de la presidencia de Obama (2009). Según publicó The New York Daily News al día siguiente, Etta James habría dicho al respecto lo siguiente: “La gran Beyoncé… no soporto a Beyoncé. Cantar el día del Presidente una canción mía...”. Después aclaró que había sido una broma.

Aún así, Beyoncé publicó en su web: “Etta James una de las mejores vocalistas de la nuestro tiempo. Soy muy afortunada por haber conocido a una reina como ella. Su aportación a la música durará para siempre”.

Adele

En 2010 Adele hablaba en The Guardian de su admiración por Etta James y de cómo intentaba imitar sus looks. “Una prima mía era peluquera así que le pedí que me peinara como Etta, con aquel recogido suyo tan característico. Todo lo que canta Etta… te lo crees, incluso sin haberlo escrito ella. La vi en directo en Nueva York, no hace mucho: estuvo extraordinaria. Ahí estaba, a sus 71 años, con esa actitud… Mis cantantes favoritas son Etta James y Aretha Franklin. Si buscas la palabra cantante en el diccionario, verás sus nombres”. No te pierdas esta actuación de Adele cantando Fool That I Am, de Etta.

P!nk

Tras conocerse la muerte de Etta James, la cantante P!nk fue otra de las muchas estrellas que manifestó su admiración por ella en redes sociales. “Descansa en paz, Etta”, escribía en su cuenta de Twitter. “Tu voz y tu lucha nos han inspirado. Como otros artistas, seguirás viva a través de tus discos”.