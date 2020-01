Demi Lovato desvela el título del nuevo single compuesto días antes de su sobredosis

Los seguidores de Demi Lovato están de enhorabuena. Tras vivir una de las épocas más amargas de su vida, su artista favorita está de vuelta sobre los escenarios. El próximo 26 de enero se subirá al escenario del Staples Center de Los Ángeles durante la 62ª edición de los premios GRAMMY.

La canción que interpretaría era una cuestión que muchos de sus fans se preguntanban, pero la propia artista les ha dado la respuesta. Demi interpretará Anyone en directo, un tema que compuso y grabó días antes de su sobredosis en 2018. Así que ve haciéndote con un pañuelos para secar el mar de lágrimas que provocarán sus versos.

Así lo ha desvelado el programa Good Morning America en un avance de la entrevista de Zane Lowe para Beat 1 de Apple Music. "Lo grabé en un estado mental en el que yo sentía que estaba bien, pero obviamente no lo estaba. Incluso la he escuchado de nuevo y he pensado 'Dios, ojalá pudiese volver atrás en el tiempo y ayudar a esa versión de mí misma'", señala en dicha entrevista.

Pero este no ésta no es la única novedad que nos trae la aparición de Lovato en televisión. Anyone saldrá a la venta justo después de su actuación en estos relevantes premios, por lo que deberás permanecer atento para hacerte con ella hipso facto. Lo que sí se desconoce es si lanzará también un videoclip del tema.

Demi Lovato ha experimentado una vida de altibajos. Tras convertirse en uno de los rostros más conocidos de Disney y triunfar con su música a nivel internacional, se ha enfrentado a diversos problemas con las adicciones. En su documental de Demi Lovato: Simply Complicated desveló que camuflaba la droga en los aviones sin que su equipo se diese cuenta. Asimismo ocurrió con el alcohol, que lo heredó de su padre.

Su incesante adicción a estas sustancias la llevó en 2018 a sufrir una sobredosis que preocupó a sus millones de seguidores alrededor del mundo. Fue ahí cuando decidió apartarse la vida pública para centrarse en su recuperación, su familia y sus amigos. Pero ahora Demi está de vuelta y dispuesta a emocionarnos con su nuevo proyecto. ¿Cómo sonará Anyone?