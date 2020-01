Quim Gutiérrez selecciona sus canciones favoritas para la semana

El actor Quim Gutiérrez estrena este viernes en cines la película Te Quiero, Imbécil. Gran ocasión para que sea él el encargado de seleccionar las siete canciones para la semana y mostrarnos sus sugerencias musicales. Esperemos que haya gozado tanto como cuando dirigió a la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

LAS RECOMENDACIONES DE QUIM PARA LA SEMANA

I´m gonna be – The Proclaimers. Más de 500 millas ha recorrido Quim desde que subió a recoger su Goya como mejor actor revelación en 2007 por AzulOscuroCasiNegro, de Daniel Sánchez Arévalo, con el que volvió a coincidir en Primos y La Gran Familia Española. La película que protagonizó junto a Rául Arévalo, Antonio de la Torre y Marta Etura también le valió el premio Sant Jordi de Cine a Mejor Actor ese año.

My way – Nina Simone. Su debut fue en la serie de TV3 Poblenou, con 12 años. Tras esa serie le hemos visto en la pequeña pantalla en Génesis, en la mente del asesino, El Accidente, El Padre de Caín, o Web Theraphy.

Mi fábrica de baile – Joe Crepúsculo. Clara Lago es una de las actrices con las que más ha trabajado, como en La Cara Oculta, la antes mencionada Primos, ¿Quién mató a Bambi?, o la reciente serie de Netflix El Vecino, donde junto a ella baila esta canción.

Famile – Akira Kosemura. En la gran pantalla hemos podido disfrutarlo en Una Hora Más en Canarias, Anacleto, Agente Secreto, 3 Bodas de Más, Abracadabra, Litus, Sexo fácil, películas tristes o Ventajas de Viajar en Tren, entre otras. Ahora estrena Te Quiero, Imbécil, una comedia dirigida por Laura Maña en la que se pone en la piel de Marcos, un personaje abocado al drama tras un combo de ruptura y despido laboral que decide ponerse manos a la obra con la reconstrucción de su vida a través de un videoblog.

Opus – Eric Prydz. Ha puesto voz a un Emoji de Textópolis, a un Minion súper villano casado con una no menos dolosa Alexandra Jiménez, y ha pisado las tablas para interpretar las obras de Shakespeare Hamlet y Romeo y Julieta.

I think – Tyler, The Creator . Quim es el protagonista, junto a Dakota Johnson, del corto Vale, dirigido por Alejandro Amenábar para Estrella Damm, y del corto Un beso de película, junto a Inma Cuesta, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, en el que ambos son una pareja de actores que han perdido la chispa y elaboran un plan para besarse con la pasión que no creen perdida del todo. Su carrera está ligada a la del director, con el que también participó en Brigi, una de las tres historias que forman parte de El Poder de la Red, una serie transmedia de Vodafone.

1979 – The Smashing Pumpkins. Amante de la moda y las tendencias, le hemos visto en publicaciones como Vogue, e incluso fue el presentador de los Premios Marie Claire en 2013 junto a Leonor Watling, dando el relevo a uno de sus padres en la ficción, Imanol Arias. También ha aparecido en los videoclips de Bremen (Fugir Endavant) y de Berto Romero & The Border Boys (Me lo tiro). En el del quinteto barcelonés, homenajea a la película de Scorsese Toro Salvaje y se pone en la piel de un boxeador.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

I need it, de Molotov Jukebox. La banda de la actriz Natalia Tena, que protagoniza junto a Quim la película Te Quiero, Imbécil.

Daniel, de Bat For Lashes. Ya que la filmografía de Quim está tan marcada por Daniel Sánchez Arévalo, recordamos este tema de Natasha Khan.

La baie, de Clara Luciani. Yuksek produce esta versión de The Bay de Metromony a cargo de Clara Luciani.

Let England Shake, de PJ Harvey. Polly Jean se marcó uno de los discos del año en 2011, y este temazo daba título al álbum.

Woman to woman, de Joe Cocker. El tema que inspiró a 2Pac para su California Love.

Remember me, de Blue Boy. Tame Impala han recuperado este hit que lo fue en su momento y no prescribe.

Basket Case, de Green Day. En honor a los tiempos en los que Quim practicaba baloncesto.