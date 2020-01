David Otero y Taburete - Foto en blanco y negro [2020]

Ya está aquí. David Otero llevaba un tiempo dando pistas sobre su nuevo proyecto y ahora la cuenta atrás ha llegado a su fin. Foto en blanco y negro es el primer single de Otero y yo, un nuevo proyecto que llegará en formato de tres EPs que irá lanzando de aquí a junio.

Es su forma de celebrar sus 20 años de carrera junto a muchos de los amigos que ha ido conociendo a lo largo de este tiempo. Juntos repasan su carrera desde que comenzó con El canto del loco, hasta su paso por El Pescao o su última etapa con su nombre.

De momento tenemos un primer vídeo que nos demuestra que entre Otero y Taburete hay muy buena química, debe ser por la divertida manera en la que se conocieron.

La relación de David Otero y Taburete paso a paso

“Los conozco de una manera muy divertida, en los Premios 40 que se hacen en Barcelona, ellos estaban en la puerta y todavía no eran el grupo que son ahora, estaban empezando. Me los encuentro en la puerta, ‘¿qué hacéis aquí?’… ‘queremos entrar pero no nos han acreditado, ni tenemos entradas, ni pases’. Me metí y no sé a quién liamos y les medio colamos en la zona de artistas y ahí nos conocimos un poco más, nos reímos mucho, la liamos, no está bien hacerlo pero me cayeron muy bien cuando los conocí”, cuenta Otero.

“Luego coincidimos en varios conciertos de LOS40 en 2017 y nos lo pasamos pipa, tenemos una forma de estar muy parecida. Y nos hicimos amigos y desde entonces hemos ido quedando y siempre decíamos, ‘algún día haremos algo juntos’”, continua. Y ese día llegó cuando surgió este nuevo trabajo colaborativo.

La colaboración

Respecto a la propuesta, Otero cuenta que “le llamo a Willy, le cuento el proyecto y le digo ‘tío, voy a tu casa, y vemos lo que hacemos’. Yo tenía claro que por su generación, por lo que habían vivido ellos, por su posicionamiento ahora de grupo que empieza a ocupar un hueco importante en la música, que me recordaba mucho a El canto en muchas cosas… Fue como, ‘venga, hagamos una de las míticas, que me parece que tiene sentido, cobra todo una especie de coherencia y fue como ‘¿qué canción te mola?’, y me dijo ‘Foto en blanco y negro es mi favorita’. Cantó una parte y fue ‘ya está, por favor que ahora no cambie de tema y no quiera otro porque le va perfecto’. Estuvimos diez minutos grabando con la grabadora y el resto de la tarde hablando de filosofía”.

Así surgió y acabó convirtiéndose en el primer single de esta nueva propuesta. “Lo que más me gustó fue que cuando le pregunté qué le parecía que fuera single pegó un grito de alegría, ‘vamos, qué buena noticia’. Esto es lo que me mola, que de repente ser single sea una buena noticia, compartir ilusión, y lo vi clarísimo. Me ha ganado eso de decir ‘qué buen rollo hacer esto juntos’”.

También tenía la idea muy clara para el videoclip: “No quería hacer una historia, llega alguien… no. Que se nos vea a las dos bandas, porque estamos todos, hacemos un match de dos bandas y sale la canción intentando expresar lo que grabamos en el estudio. Es la esencia de unir dos proyectos, que se vea eso en el vídeo”.

El origen de todo

Otero no ha dudado en compartir cuál fue el origen de esta canción hace ya muchos años: “El origen de una canción es como una semilla. Cuando la encuentras y decides plantarla, puede suceder cualquier cosa. Se puede convertir en una flor que se marchita al entrar en contacto con el aire o puede crecer y crecer hasta transformar su esencia en un árbol gigantesco! Esto que os enseño es simplemente una semilla, pero ha sido una de las semillas más importantes de mi vida. Gracias al talento de muchos, ha crecido mucho más de lo que hubiera imaginado. Gracias a darle vueltas a la melodía hasta conseguir que cada sílaba estuviera en su tono correcto, gracias a un letrón que con su talento aportó mi primo, gracias a que con Chema y Jandro le dimos la fuerza que necesitaba, gracias a la producción de Nigel, gracias a que tras grabar la maqueta no le gustó a la compañía y gracias a que insistí en montar esa canción que se me había ocurrido años atrás y que nunca habían querido montar! Después fue trabajo de muchos hacerla crecer y crecer hasta dejar de pertenecernos y pasar a ser ese árbol que da sombra a tantos!”.

Segunda vida para una canción que lleva años siendo parte de la banda sonora de la vida de muchas personas.