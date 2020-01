Pablo Alborán y Ava Max repiten en el Nº1 de LOS40

Pablo Alborán y Ava Max han revalidado este sábado el número uno en la lista de LOS40 con Tabú. De este modo, el malagueño y la estadounidense suman su segunda semana consecutiva en lo alto con su single a dúo. De sus 11 semanas en lista, dos (de momento) han sido en el puesto de honor.

Es la cuarta canción de Alborán en alcanzar la primera posición en LOS40. Fue número uno anteriormente con Te he echado de menos, Tanto (ambas, dos semanas en 2012) y No vaya a ser (2017). Tabú es el tercer número en la breve carrera de Ava Max, que se colgó el oro también con Sweet but psycho y So I am el pasado 2019. Amanda es también protagonista porque Torn es la subida más fuerte de la semana, tras subir cinco posiciones y quedarse en el #15.

Sin duda, un tándem tan sorprendente como genial; ¡enhorabuena!