‘Masterchef Junior’: la reacción de Albert al saber que no era el ganador

'Masterchef Junior 7' ha llegado a su final alzando a Lu como la nueva niña ganadora del talent y la más prometedora de España en la cocina.

Junto a ella estuvo María en el último duelo y antes cayeron Albert y Leo. Dignos finalistas de una edición muy simpática que, sobre todo, ha tenido como protagonista al primero de ellos.

De hecho, en esta última entrega, el pequeño fan de Paco Martínez Soria tuvo una "crisis tremenda".

Pepe Rodríguez, salvador de Albert

Una de las pruebas fue seguir el cocinado de Pepe Rodríguez, algo con lo que Albert tuvo problemas.

De hecho, el pequeño se perdió, se quemó y empezó a llorar: "Me va fatal", exclamó al ver que se quedaría en las puertas de la final, "muchas cosas no las he hecho".

Ante la desesperación del pequeño, Pepe entró a ayudarle: "Me gusta verte enfadado un poco porque veo que te lo tomas en serio y quieres la chaquetilla de verdad. Sécate las lágrimas y vamos a por ello, si hay alguien que puede aquí eres tú".

El pequeño volvió a retomar el ritmo aunque el cocinado no estuvo al nivel suficiente como para pasar al duelo final.