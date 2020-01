¿Quiénes son amigos en la industria? Te revelamos quiénes son los BFF de la música, el cine y la televisión (Vol. I)

1. Taylor Swift y Selena Gomez

Dos de las cantantes más aclamadas y con más seguidores de los últimos años. No es de extrañar que sea un de las amistades más mediáticas. Pero, ¿cómo empezó todo? Ambas salieron con dos de los Jonas Brothers —Selena con Nick y Taylor con Joe—, y según han afirmado en alguna ocasión, su amistad es lo mejor que sacaron de ambos noviazgos. Desde entonces han sido inseparables y se han apoyado tanto profesional como personalmente. Su relación nos ha dejado grandes momentos en entregas de premios, conciertos y, por supuesto, en el videoclip Bad Blood con el (antiguo) squad al completo.

Selena Gomez y Taylor Swift en una gala de los Grammy / VALERIE MACON/AFP via Getty Images

2. Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire

Lo que unió Hollywood que no lo separe el hombre. Se conocen desde niños, cuando se iniciaron en la industria del entretenimiento y son amigos desde entonces. Cuenta la leyenda que coincidieron en un casting y Leo supo al instante que quería ser su amigo, así que un día vio a Tobey rodando con Whoopi Goldberg, bajó corriendo del coche y se puso a gritar en medio del rodaje: “¡Tobey! ¡Tobey! ¡Dame tu número!”, a lo que Maguire le respondió: “¿Quién eres?”. Y desde entonces son inseparables. Además de en su vida personal, también les hemos visto en la gran pantalla en dos ocasiones: Don's Plum y El gran Gatsby.

Tobey Maguire y Leonardo DiCaprio / Noel Vasquez/Getty Image

3. Madelaine Petsch y Vanessa Morgan

Son pareja en la serie Riverdale, de hecho, sus personajes, Cheryl y Toni, tienen el mejor apodo que el fandom les podría haber dado: #choni. Desde la segunda temporada, su amistad traspasó la pantalla hasta tal punto de que Madelaine ha sido una de las damas de honor de Vanessa, que se casó a principios del mes de enero. ¡Nos encanta cuando la realidad supera la ficción.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa Morgan (@vanessamorgan) el 9 Ene, 2020 a las 5:11 PST

4. Timothée Chalamet y Kiernan Shipka

Se conocieron en 2015 durante el rodaje de la película independiente One & Two y desde entonces son grandes amigos. Aunque sus carreras les han llevado por caminos separados —ella protagonizando la serie Sabrina y él, numerosas películas como Mujercitas, The King o Call me by your name— siguen aprovechando cualquier momento para apoyarse mutuamente. Como le dijo Kiernan hace dos años para felicitarle su cumpleaños, “you'll always be the two of my one”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiernan Shipka (@kiernanshipka) el 27 Dic, 2018 a las 7:18 PST

5. Noah Centineo y Ross Butler

El eterno boy nextdoor de Netflix y uno de los protagonistas de Por trece razones han demostrado que son BFF en muchas ocasiones e Instagram es prueba de ello. No hay que bucear mucho en sus respectivas cuentas para encontrar múltiples ejemplos de su amistad, sobre todo desde que se confirmó que Butler aparecería en la secuela de A todos los chicos de los que me enamoré. Ambos nos han regalado momentos muy divertidos, pero definitivamente nos quedamos con su baile en una fiesta de Halloween en la que se disfrazaron de Lobezno y Gasto de La bella y la bestia. Irresistibles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ross Butler (@rossbutler) el 27 Oct, 2018 a las 10:25 PDT

6. Jennifer Lawrence, Emma Stone y Adele

Existe un antes y un después de la publicación de una foto en la que vimos a estas tres diosas juntas. Era 2015 y Adele aprovechó su visita a Nueva York para ver a sus dos amigas. Un hecho totalmente normal, si no fuera porque esas dos amigas eran nada más y nada menos que Emma Stone y Jennifer Lawrence. Y aunque no tenemos muchas evidencias gráficas de esta amistad, la poca información que tenemos nos encanta. Como por ejemplo, que Emma ayude a Jennifer cuando se pasa con el alcohol o que la protagonista de Los juegos del hambre vaya a un bar gay con la cantante de Someone Like You y nos acabemos enterando de que esa noche fue maquillada por una drag queen y que meó en un cubo por no subir las escaleras hasta el baño. ¡Épico!

Jennifer Lawrence, Emma Stone y Adele / Josiah Kamau/BuzzFoto via Getty Images

7. Brad Pitt y Bradley Cooper

Hasta hace (literalmente) unos días no sabíamos que estos dos grandes actores eran TAN amigos. Lo descubrimos en los premios National Board of Review of Motion, cuando Pitt mencionó a Cooper en su discurso de agradecimiento y dijo que había sido uno de sus grandes apoyos en la lucha contra el alcoholismo.

Brad Pitt y Bradley Cooper / Kevin Mazur/Getty Images for National Board of Review

“Trabajé para estar sobrio gracias a este tío y, desde que lo hice, mis días han sido mucho más felices. Te quiero y te doy gracias por ello”, esas fueron las palabras que dedicó al director y protagonista de Ha nacido una estrella. Una auténtica amistad lejos de los focos y las noticias.