Hiba Abouk comparte lo avanzado que está ya su embarazo

Hace unos días Hiba Abouk publicaba una foto totalmente desnuda para mostrar orgullosa, el estado avanzado de su embarazo. Finalmente, acabó borrando la publicación de su Instagram. Pero eso no nos ha impedido seguir viendo la evolución de su cambio físico.

Acaba de publicar dos nuevas fotografías de una sesión realizada por el fotógrafo Félix Valiente en la que podemos verla llevar solo una bata palabra de honor que abre para que podamos ver en qué punto está ahora su barriguita.

Y está claro que la cuenta atrás ha comenzado y que al primer hijo de Hiba con Achraf Hakimi le queda muy poco para llegar a este mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_) el 27 Ene, 2020 a las 12:45 PST

La actriz no ha dejado de acudir a sus compromisos profesionales y durante estos meses la hemos visto en un estado compresible de felicidad. No es la primera vez que vemos su barriga pero desde luego, no deja de impresionar lo cerquita que está ya del gran momento en el que su vida cambie por completo.

¿Hay cosa más bonita que una mujer embarazada? Puede que sí pero desde luego, este estado es para compartirlo y llenarse de orgullo y la actriz lo está haciendo.

Hace unos días nos anunciaba que estaba retomando los entrenamientos, que estar embarazada no impide que se siga cuidando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_) el 23 Ene, 2020 a las 3:25 PST

#thefinalcountdown (recta final) o #inconditionallove (amor incondicional) son los dos hashtag que ha utilizado para describir las imágenes. Y la verdad, sobran las palabras, aunque hay más de uno que ha querido compartir las suyas. Los emoticonos también cuentan.

Sara Carbonero: ♥️♥️♥️♥️

Inma Cuesta: Qué belleza ✨

Rossy de Palma: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Silvia Abascal: ❤️