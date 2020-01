Nagore Robles: “Me gustaría presentar un reality junto a otra mujer”

Nagore Robles ha estrenado el año 2020 con nuevo rol: presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

La que empezara como asesora del amor, ha sido la única colaboradora que ha tenido la oportunidad de convertirse en maestra de ceremonias del dating de Cuatro.

Pero su trayectoria televisiva es aún más alucinante si nos remontamos a 2009 cuando entró en 'Gran Hermano 11' y salió expulsada con el mayor porcentaje de votos que se ha visto en el reality.

Tras ser la "mayor perdedora", se convirtió en la mayor ganadora de Acorralados, y de ahí pasó a colaborar en 'Sálvame' hasta acabar aprendiendo de Emma García y Toñi Moreno para ser su reflejo.

De todo esto, hablamos con Nagore:



Cuando supiste que Toñi iba a coger la baja, ¿te propusiste tú para sustituirla o fue una sorpresa que te lo ofrecieran? ¿te hicieron prueba? ¿cómo fue el proceso para elegirte?

No supe que yo sería la sustituta hasta que ella me lo comunicó en directo una mañana durante el programa. Fue una sorpresa increíble cuando me trasladó la noticia, porque había escuchado rumores acerca de que podría ser yo, pero no quería darlo por sentado e ilusionarme hasta que alguien de la cadena me lo confirmara.

No hice ninguna prueba y tampoco sé qué factores tuvieron en cuenta para elegirme a mí, supongo que el haber trabajado en el programa durante tantos años jugó en mi favor, pero fuera como fuere, creo que acertaron por completo (risas).

Ya llevas varias semanas como presentadora de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, ¿cómo te sientes?

La primera semana estaba nerviosa e insegura. Como asesora puedo ser mordaz y divertida, pero el papel como presentadora es muy distinto al de colaboradora y, en mi caso, querer controlarlo todo me pasa malas pasadas y no me permite relajarme y disfrutar. No quería decepcionar a quien había decidido darme esta gran oportunidad y disfrutar durante los directos era todo un logro para mí.

¿Qué es lo que más te sorprende del cambio de ser asesora a presentar el programa?

Como asesora eres mucho más impulsiva y tus afirmaciones son totalmente personales y subjetivas, pero como presentadora debes ser imparcial, hablar de forma más cuidadosa y responsable y ser más asertiva y empática.

¿Qué es lo más difícil de presentar por ahora?

Dejar los nervios fuera de plató y conseguir que mis asesoras me dejen terminar las frases (risas).

¿Los tronistas y pretendientes han sabido asimilar tu cambio o alguno le ha costado verte en tu nuevo rol?

Creo que ahora los tronistas y pretendientes me ven de una forma distinta, menos incisiva y más comprensiva, así que confían en mí a la hora de compartir sus pensamientos o miedos, lo que hace que yo los mire con otros ojos y agradezca su generosidad. Mi afecto y empatía hacia ellos han aumentado mucho más desde que presento el programa.

¿Quién te está ayudando más en esta nueva faceta?

Sin duda Toñi, tengo la suerte de tenerla como amiga y ella sabe mejor que nadie lo que se siente en esas escaleras.

También la confianza que mi director y subdirectora han depositado en mí y su paciencia a la hora de enseñarme me hacen sentir más segura. Los mensajes de apoyo y positividad de los jefes ayudan muchísimo a sentirte cuidada cada día.

¿Emma García y Toñi Moreno te han dado consejos?

Sí, las admiro muchísimo como presentadoras, mujeres y amigas y valoro muchísimo sus puntos de vista.

Eres una de las grandes hermanas que más lejos ha llegado en su carrera televisiva (pocos han sido presentadores), si tuvieras que dar consejo a alguno que quiera seguir tu camino, ¿qué consejos le darías?

Que nunca dejen de creer en ellos mismos por muchas dudas que les puedan surgir. Y que no se dejen llevar por la popularidad inicial, que eso no va a mantenerles en el medio; el carisma, el talento y el trabajo duro, sí.

¿A qué otros grandes hermanos ves con más futuro en la TV?

A Kiko Hernandez, indudablemente. Es una persona que sabe buscarle las vueltas a cualquier afirmación, sabe sacar el lado más punzante de cualquier persona y con ello aportar contenido al programa en el que trabaja. Y tiene un sentido del humor muy satírico que me encanta.

¿Te gustaría que te dieran la oportunidad de presentar otros formatos? ¿Cuáles?

Me encantaría ser jurado de un talent-show o, puestas a pedir, poder presentar algún reality nuevo junto con otra mujer, con tanto o más sentido del humor que yo.