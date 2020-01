¿Acaba de salir del armario Jaden Smith, hijo de Will Smith?

Jaden Smith, hijo de Will Smith, se ha sincerado en sus redes sociales sobre su condición amorosa. No es la primera vez: en 2018, durante un concierto del Camp Flog Gnaw Carnival, subió al escenario y le declaró a su compañero Tyler, The Creator que era su mejor amigo y que le quería.

Poco después, sin embargo, caía la bomba: "Tyler no quiere decirlo, pero es mi pu** novio. ¡Y ha sido mi jo**do novio durante toda mi pu** vida!". El actor de Karate Kid y After Earth y vástago de Will Smith no se cortó un pelo frente a un público compuesto por miles de personas.

My Boyfriend Just Won A Grammy — Jaden (@jaden) January 27, 2020

¿Verdad o mentira? La cara de su presunto "novio" lo decía todo: ¿De qué está hablando este tío? Hay dos versiones: que se trate de una broma piadosa, un mote cariñoso como ese "amante" de Leonardo DiCaprio a Brad Pitt (os lo contamos aquí), o que con la emoción se le hubiese escapado "ese secreto inconfesable". No lo sabemos, porque nadie se pronuncia.

Ahora Jaden ha vuelto a la carga con sus declaraciones de amor y ha reavivado la polémica. Después de que Tyler ganase un Grammy por su álbum de rap Igor, Jaden publicó el siguiente tuit: "¡Mi novio acaba de ganar un pu** Grammy!". Vuelta al raca-raca.

¿Se trata de una broma o es una obsesión irrefrenable del pequeño Smith? Tyler no se ha pronunciado, ni para confirmarlo ni para desmentirlo. Pero no olvidemos que a veces el silencio es más revelador que las palabras.