Todas las veces que los cantantes han coqueteado con el mundo de la moda (Vol.I)

Kanye West

Rapero, compositor, productor musical y ¡sí, también diseñador de moda! Junto a Kim Kardashian han fundado uno de los imperios más influyentes de los últimos años. No solo ha ganado más de veinte premios Grammy y ha vendido millones de copias, sino que también se ha convertido en un generador de tendencias y un icono de estilo. En 2015, además de protagonizar la portada de Vogue abril junto a Kim, lanzó Yeezy, su primera colaboración con la marca deportiva Adidas. La colección se agotó en tan solo doce minutos.

Kayne West x Adidas / Jonathan Leibson/Getty Images for ADIDAS

Desde entonces ya ha desfilado en París y Nueva York, y ha sido aclamado por la original campaña de publicidad de su línea Yeezy 6. ¿Qué es lo que hizo? Su mujer, Kim Kardashian, se dejó fotografiar por los paparazzi con varios outfits diseñados por él saliendo del coche, hablando por teléfono o en una gasolinera. La sesión de fotos les salió gratis y, evidentemente, KK subió las fotos a su Instagram para viralizar la colección entre sus millones de seguidores. Pero eso no es todo. También empapelaron Nueva York con los posts de la celeb. ¡Bravo!

Rosalía

El año pasado, la cantante colaboró con la marca de Inditex para crear dos colecciones cápsula en la que trasladaba su universo creativo al mundo de la moda. Conjuntos de aire urbano y street, inspirados en el lifestyle de Rosalía, donde destacaba el uso del denim, las plataformas, los tejidos técnicos, las plataformas y los monos.

Rosalía x Pull&Bear / Cortesía de Pull&Bear

Rihanna

El año pasado la cantante de Barbados lanzaba Fenty, del grupo LVMH, y se convertía así en la primera mujer negra al frente de una firma de lujo. El conglomerado francés tuvo fe ciega en ella tras el éxito con su marca de cosmética Rihanna Fenty Beauty, que revolucionó la industria del maquillaje con una llamada a la diversidad al ofrecer 40 tonos de maquillaje. Actualmente, toda la atención la acapara su firma de lencería. Savage x Fenty también ha redefinido las reglas del juego y presenta colecciones accesibles, pero con una amplia variedad de modelos, colores y tallas para llegar a todas las mujeres.

Zendaya

En marzo empezaba el idilio amoroso entre Zendaya y Tommy Hilfiger. Su primera colección se presentó en París en el Théatre de Champs Elysées, que se transformó por un día en una divertida y colorida discoteca; después llegó su segundo desfile con la que se desató la fiebre afro. Hasta entonces, era incuestionable que la protagonista de Euphoria y Spiderman tenía buen gusto, solo hay que echar un vistazo alguno de sus posados en una alfombra roja. ¡Cualquiera sirve! Pero no fue hasta el año pasado que pudimos ver su faceta de diseñadora. Si su rollo setentero nos enamoró, nos gustó todavía más cuando supimos que las prendas llegan hasta la talla 52.

J Balvin

En 2018 debutó como diseñador con una colaboración con la marca GEF, la colección se llamó Vibras y apostaba por el made in Colombia, colores alegres, mensajes en camisetas y un estilo muy urbano y deportivo. Y este mes, ha sido el invitado especial de Louis Vuitton para su desfile masculino en París. Está claro que este es solo el inicio de una relación a largo plazo con la moda.

Todas las veces que los cantantes han coqueteado con el mundo de la moda (Vol.I)

Selena Gomez

En otoño de 2017, Selena Gomez se iniciaba como diseñadora en una colección cápsula para la marca de bolsos Coach. Entre sus diferentes diseños en los que ha participado, donde las últimas veces ya se incluyeron ropa y otros accesorios, sin duda nuestro favorito es el bolso rojo con dedicatorias incluidas.

“To be you is to be strong” (Ser tú mismo, es ser fuerte) en una etiqueta y “Love yourself first” (Ámate a ti primero) en el interior.