Bad Bunny lanza ‘6 Rings’, su homenaje musical a Kobe Bryant

A penas han pasado unos días desde que recibimos la triste noticia de la pérdida de Kobe Bryant. El ex jugador de Los Ángeles Lakers ha dejado un legado que continuará inspirando a las millones de personas que hoy recuerdan consternados y emocionados su figura.

Uno de ellos es Bad Bunny, quien no dudó en compartir sus sentimientos aquel trágico día. Aseguró que, aunque nunca mencionó a Kobe en sus redes sociales, fue toda una inspiración a nivel personal, lo que directamente le influyó en lo profesional.

El conejo malo ha reunido fuerzas y ha hecho lo que mejor sabe hacer: componer y publicar un nuevo hit, pero no un hit cualquiera. Bad Bunny ha dado vida a 6 Rings, un tema al ritmo del trap que rinde homenaje al de Filadelfia.

En él podemos escuchar múltiples referencias a su ídolo, hasta cuestiona su creencia en Dios tras la pérdida de dicho referente. Y es que el propio Kobe también forma parte de este nuevo proyecto a través de su voz, que podemos escuchar en fragmentos que Bad Bunny ha incluido. "Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden hacernos más fuertes. [...] Y felicidades, tú también ganaste 6 sortijas. Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio a tus hijas. Pensando en que una se fue contigo me descontrolo. Pero mah, eso es pa que en el cielo no juegues solo. [...] Black Mamba forever, por siempre vamos a recordarte.", dicen algunos de sus versos.

Tras salir a la luz esta trágica noticia, el de Puerto Rico fue uno de los rostros más conocidos de la industria de la música en pronunciarse. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una foto del exjugador acompañada de extenso y bonito texto.

"Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto! 💔 Aún recuerdo la primera vez que vi un juego de basket, a los 7 años con mi papá, y fue un partido de este genio, y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito x100pre!! Nunca lo he mencionado por que no tiene que ver necesariamente con música, pero este hombre ha sido inspiración en muchos aspecto para yo poder ser lo que soy hoy" son algunas de las palabras que acompañan a la imagen.

Y es que esta noticia ha afectado tanto a nuestro protagonista que se encargó de dejar claro que enero se ha convertido en su mes más odiado. Pero hay algo que ha demostrado, y es que la música y la palabra son sus mayores aliados para luchar, inspirar y rendir homenaje.