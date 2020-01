Ava Max, gran protagonista por partida doble esta semana en la lista

Ava Max está que se sale en la lista. Por un lado, es número uno con Tabú, su tema junto a Pablo Alborán, por segunda semana consecutiva. Una canción no lograba encadenar dos semanas en lo alto desde el pasado septiembre, cuando lo consiguió Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello —quienes, de hecho, estuvieron tres semanas—. En un cortísimo plazo de tiempo, Ava Max ha sido número uno de LOS40 con tres canciones: Sweet but psycho, So am I y, ahora, Tabú.

No se queda ahí su proeza. La estadounidense es además la subida más fuerte de la semana con Torn, que asciende cinco posiciones hasta quedarse en el #15. Si siguiera el camino de sus precedesores y este single llegase al primer puesto sería algo muy fuerte…

Otros nombres destacados de la semana con Shakira y Anuel AA, la entrada más fuerte con Me gusta (#29); The Weeknd, novedad con Blinding lights (#32); y Manuel Carrasco, récord de permanencia (31 semanas) con Qué bonito es querer (ahora en el #31). En el vídeo de la parte superior, Tony Aguilar te amplía la información.