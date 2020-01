Paula Echevarría demuestra lo enamorada que está con la felicitación a su ‘pichón’

Muchos se quedaron sorprendidos cuando Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron su ruptura. Parecían la pareja perfecta, enamorados el uno del otro y ambos de su hija. Pero parece que no todo iba tan bien como aparentaban en sus posados juntos.

Pero la vida sigue y una vez asimilado el cambio, cada uno de ellos rehízo su vida y volvió a encontrar el amor. La actriz recuperó la ilusión junto a Miguel Torres que, al inicio de su relación, era futbolista y ahora… se ha retirado y se dedica a otras cosas.

Algo común en los deportistas cuando llegan a cierta edad. Torres acaba de cumplir 34 y no han faltado las palabras de su chica que no podían ser más amorosas: “Feliz cumpleaños mi AMOR... Hoy sumas un año de vida pero a mí me sumas vida cada día desde que te conocí... Te amo! ❤🌹🔐 #Mío #SiempreJuntos #CumplePichon34”.

Al final, dicen que en eso consisten las relaciones, en encontrar a alguien que sume en tu vida y parece que Echevarría lo ha encontrado. Tras estas palabras hubo muchos que quisieron unirse.

La pareja ha celebrado el cumpleaños con una romántica cena en Kobutokaji en la que no ha faltado la imprescindible tarta con velas. Y teniendo en cuenta que hablamos de Paula Echevarría, ha cuidado todos los detalles para que fuera de lo más instagrameable.

“Fin de fiesta.... por ahora!”, aseguraba junto a la imagen. De lo que vino después ya no han dado más detalles.