Blumhouse y Universal preparan una nueva versión de ‘La Cosa’ con material inédito

Los amantes del cine de terror están de suerte. Blumhouse y Universal Pictures han adelantado que están preparando un remake de La Cosa, la mítica película de Christian Nyby de 1951 que adaptó magistralmente John Carpenter en 1982.

Muchos estaréis pensando lo mismo: ¿Para qué? Ya tuvimos un remake chapucero en 2011. Cierto, pero esta nueva versión no tiene nada que ver con aquel esperpento que dirigió Matthijs van Heijningen Jr.

¿Qué tendrá diferente? Aquí viene el bombazo: John W. Campbell, el autor de la novela original en la que se basan todas las versiones de La Cosa, Who Goes There?, tenía una obra transcrita que nunca vio la luz. Material inédito de primera mano.

Era un libreto breve pero que completaba la narración original. Una pieza llamada Frozen Hell que relacionada con la trama del monstruoso ser alienígena capaz de poseer el cuerpo de las personas a través de una mutación genética.

Blumhouse y Universal están tan interesados en este libreto original que el productor Alan Donnes compartió en su página oficial de Facebook el siguiente mensaje: "¡Es oficial! Acabo de recibir un contrato firmado. Seré el productor ejecutivo del remake de La cosa pero con capítulos adicionales de la rompedora novela de John Campbell, Frozen Hell, que había desaparecido durante décadas. Por primera vez la versión de Campbell se verá en la gran pantalla, e incluirá lo mejor de El enigma de otro mundo de RKO, el clásico de John Carpenter La cosa y ambos libros, Frozen Hell y Who Goes There?".

¿Será capaz este remake de estar a la altura de sus predecesoras? Donnes ha sido hábil en obviar en su comunicado aquel remake de 2011 que plagó de CGI todas las escenas de terror en las que aparecía el monstruo con sus mutaciones.

Fue el principal error que cometió esta nueva versión actualizada: precisamente lo que hacía tenebrosa e impactante a su predecesora era que todos los efectos especiales estaban hechos a mano.

Cuando veíamos un cuerpo abrirse en dos o a unos perros transformarse en un engendro diabólico estábamos ante maquetas de carne y hueso. Era tal el horrorífico realismo que desprendía La Cosa que a muchos les puso el cuerpo del revés. El cine de terror como impacto real.

¿Significa esto que estaremos ante una nueva genialidad? ¿Quién dirigirá la nueva La cosa? ¿Se llamará así? ¿Quiénes serán los protagonistas? ¿Hará algún cameo Kurt Russell, aquel genial MacReady que luchó con sangre y fuego (literalmente) contra el monstruoso alienígena? Lo que tenemos claro es que esta será la versión más completa de la historia imaginada por Campbell. Y eso, al menos, nos consuela.