David Schwimmer (Ross) propone unos nuevos protagonistas para ‘Friends’

Que sí, que no, que sí, que no... el regreso de Friends a la pantalla está viviendo una verdadera montaña rusa. Mientras sus protagonistas parecen indicar que está más cerca que nunca, los productores y creadores de la serie aún no han dado luz verde para que se lleve a cabo. Un tiro y aflojo que parece no acabar nunca.

Pero lo cierto es que, como mencionamos en líneas anteriores, tanto Courteney, Lisa, Jennifer, David, Matt y Matthew están dispuesto a revivir esta historia. De ser así, ¿cuáles serían los personajes que continuarían? Y, lo más importante, ¿cómo volverían a encajar sus protagonistas en el argumento? Pues David Schwimmer (Ross Geller) parece traer la solución a estas preguntas, y no tiene que ver con los que fueron sus compañeros.

Desde que los millennials descubrieron la serie, consideraron que algunas de sus escenas estaban cargadas de machismo, racismo y homofobia. "Siento como si casi todos los problemas de hoy en muchas áreas se deben a que se sacan muchas cosas de contexto. [...] Soy el primero en decir que quizás había cosas inapropiadas o insensibles, pero siento que mi baremo estaba bastante bien en ese momento. Ya era consciente de los problemas sociales y los problemas de igualdad. [...] Quizás debería existir unos Friends de raza negra o unos Friends asiáticos", señaló en una entrevista para The Guardian. Tras estas palabras, aseguró que hizo campaña para que Ross saliese con mujeres de color.

Unas declaraciones que llegan en tiempos de revolución y reivindicación por la igualdad, no solo en el sexo, sino también en la raza. Una lucha a la que el propio David se une, cuyos orígenes se encuentran en sus propios genes.

"Mi madre era una abogada activista feminista (y a veces actriz), así que mis primeros recuerdos en el teatro era ver estas producciones feministas en las que estaba mi madre y estar en primera fila con mis padres para luchar por los derechos de las mujeres y los gays", añadió.

No cabe duda de que Schwimmer se ha convertido en uno de los actores más visionados en la pequeña pantalla. Desde su aparición en Friends en 1994, la sitcom se ha convertido en una de las mayores fuentes de entretenimiento a nivel internacional. ¿A qué se debe la continuidad de su éxito? David lo asocia al sedentarismo de las generaciones más jóvenes, que viven pegados a la pantalla de sus teléfonos móviles. "Por eso Friends es nostálgico, porque fue de una época justo antes de que el mundo cambiase profundamente en términos de las redes sociales y en qué nos enfocábamos. Eran seis personas que se sentaban y hablaban los unos con los otros", señaló.

Y tú, ¿cómo recuerdas tus largas sesiones de Friends? ¿Compartes el punto de vista de Ross Geller? ¡Te leemos!