John Fogerty llevará los clásicos de 'la Creedence' a Madrid

Es bastante complicado hablar de John Fogerty y no pensar en Proud Mary, Born on the Bayou o Who’ll stop the rain. Al menos igual de difícil que explicar cómo la huella de Creedence Clearwater Revival, que estuvo en activo apenas siete años, permanece aún visible medio siglo después.

Quizá la respuesta la dio el propio Fogerty en uno de los álbumes que publicó ya con su nombre bien entrado el siglo XIX: Wrote a song for everyone. Exactamente a eso se ha dedicado a lo largo de más de 50 años de carrera, a escribir canciones para todo el mundo.

Aunque los clásicos de su repertorio forman parte de la educación sentimental de varias generaciones, en Europa no abundan las oportunidades de escuchar estas canciones en directo. Este 2020, sin embargo, habrá no una, sino dos ocasiones de revisitar en vivo los hits de 'la Creedence' en la voz y la guitarra de su autor, John Fogerty.

John Fogerty visitará Madrid el 17 de junio de 2020 / Nela Koenig

El californiano ha confirmado su presencia en el emblemático Azkena Rock Festival, que también acogió su última visita a nuestro país en 2013. Ahora, suma una segunda fecha con parada en Madrid dos días antes, el miércoles 17 de junio en el Wizink Center.