Mónica Naranjo cuenta cómo vivió el momento ‘Estefaníííííía’

Está claro que La isla de las tentaciones se ha convertido en el formato revelación de la temporada en televisión. Como todo programa que cala en un público mayoritario, consigue encontrar su enganche para entrar a forma parte de la cultura popular y, en esta ocasión, el suyo ha sido el grito de Christofer por su chica.

Ese “Estefanííííííá” se ha convertido en lo más escuchado en los últimos días en todo tipo de ámbitos. Lo escuchamos en los Goya, en Operación Triunfo y en cualquier corrillo de amigos. Hasta el que no ve el programa lo ha escuchado en las últimas horas seguro.

Una de las claves de este formato ha sido Mónica Naranjo que no sólo le ha puesto sintonía al programa sino que ha vivido con todos la experiencia. Ahora, por fin, ha contado en Sálvame cómo fue para ella.

“Entiendo que todo el mundo lo viva como una tragicomedia pero yo lo viví de forma muy trágica. Tengo que confesar que esa noche pasé miedo. Vi a Christofer fuera de sí”, reconoce sobre ese momento tan intenso que tiene a medio país pendiente del desenlace.

Para la cantante no fue un momento fácil y reconoce que no habían previsto su reacción pero que esos días estaba malo y eso influyó en todo lo ocurrido. “Cuando vi las imágenes que se iban a emitir esa noche, me puse en retaguardia. La reacción ya la habéis visto, fue muy dura”, explica.

Cuando escuchó gritar a Christopher le entraron ganas de salir detrás de él pero tuvo que mantenerse en su sitio, “pasé mucha tensión y mucho miedo por lo que podía haber pasado. Me dio mucha pena”.

Aprendizaje para todos

Pasar por La isla de las tentaciones ha sido un aprendizaje para muchos. Principalmente para los participantes que han llegado a la conclusión de lo que querían y lo que no querían en sus vidas. Pero para Mónica también ha sido un camino de autoconocimiento.

Reconoce que esta experiencia le ha servido para no juzgar a nadie por sus comportamientos antes situaciones en las que las emociones tienen tanto peso. “Esto me ha servido de espejo para saber qué quiero en una relación y qué no quiero”, reconocía en una entrevista con Mediaset.

Muchas veces se repite eso de que la realidad supera la ficción y Mónica lo ha podido comprobar con este programa. “Me estaba volviendo loca con lo que estaba viviendo”, reconoce tras confesar que por las noches se iba a control para saber qué estaba sucediendo en las villas.

Ella que lo ha vivido de cerca reconoce que no ha visto crueldad en ninguno de ellos, simplemente “se han dejado llevar” porque al final, este tipo de formatos, les hace vivir en una burbuja que produce reacciones inesperadas.