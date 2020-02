The Girl is Mine feat. Destiny´s Child, de 99 SOULS. "Excuse me, can I please talk to you for a minute?" A alguien se le ocurrió fusionar Brandy con Destiny´s Child era muy necesario. Y acertó.

Los mejores remixes (Volumen I)

To My Love, de Bomba Estéreo (Tainy Remix). Esta tonada fue himno veraniego del 2019 para muchos, aunque en realidad este tema que tanto prende y prenda es de 2016. ¿Por qué no revivirla aunque sea cerrado invierno?

Sweet but Psyco, de Ava Max (Kat Krazy Remix). El científico David Goodall murió a los 104 años por suicidio asistido, escuchando la Novena Sinfonía de Beethoven. Igual nosotros elegiríamos otra con más ritmo, como este remix de Ava Max. O igual no. Pero este temazo es una buena opción para todo siempre.

Copycat, de Billie Eilish (Sofi Tukker Remix). Se ha confirmado que Billie Eilish participará en la inminente ceremonia de los Oscar. No sabemos si presentará el tema de la película 007 Sin Tiempo para Morir, pero de lo que damos fe es de que con este remix de Sofi Tukker arrasaría allá donde fuera. Como ya hace.

Video Games, de Lana del Rey (Club Clique for The Bad Girls Remix). Club Clique también remezcló God And Monsters o Blue Jeans, pero qué bien suena su primer gran éxito de esta forma también.

Never Ever, de All Saints (All Star Remix). Melanie Blatt, de All Saints, actuaba embarazada en multitud de conciertos durante 1998. Su hija ya pasa de los 20 años, y seguro que también considera atemporal este temazo. ¿Lo habrá bailado alguna vez Liam Gallagher, ex-marido de otra de las componentes del grupo, Nicole Appleton?

Sax, de Fleur East (Steve Smart Remix). El remix del temazo de la cantante británica es tan apto para una coreografía como ya de por sí lo era el original. Play that sax!

I follow rivers, de Lykke Li (The Magician Remix). Oírla de bajón es mano de santo. La película La Vida de Adele nos hizo descubrir este tema que debe sonar siempre que se pueda.

No pidas perdón, de Mala Rodríguez (Remix JC Moreno). Beatriz Luengo hizo el remix de Caprichosa y contó con la Mala y Farina. Pero la rapera también tiene remixes propios como esta gran apuesta.

Freed fom desire, de Gala (XTM Remix). ¿Cómo sois capaces de no bailar esto? Si hay una canción para calentar motores (y para motivar a los hinchas de fútbol británicos), es ésta. Para danzar 24/7.

Spectrum, de Florence + The Machine y Calvin Harris. Que salte en el aleatorio esta canción y creceros es todo uno. Nada raro teniendo en cuenta que se juntan Florence Welch y Calvin Harris. Su versión a cappella también es magnífica. Ellos volvieron a colaborar en Sweet Nothing, igualmente recomendada.

If you had my love, de Jennifer López (Pablo Flores Remix). Existen muchos remixes de J.Lo, pero éste de la diva del Bronx es de los mejores, y además tiene el componente de ser del primer hit que escuchamos de ella.

Million Reasons, de Lady Gaga (Andrelli Remix). Uno de los mejores remixes de Stefani Joanne Angelina Germanotta, nuestra Lady Gaga, la décima cantante más premiada en la historia de los recientemente entregados Grammys.

Nothing Breaks Like Heart, de Miley Cyrus (Don Diablo Remix). La colaboración de la oficialmente divorciada Miley con Mark Ronson contó con la suma del remix a cargo de Don Diablo.

On A Roll, de Ashley O (Dallask Remix). La que fuera para una generación Hannah Montana, también ha sido para otra Ashley O gracias a su participación en uno de los capítulos de Black Mirror, que algunos dicen que tiene un gran paralelismo con lo que le pasó en realidad en Disney. Nos quedamos con este tema alucinante, gracias al maravilloso trabajo de Dallask.

Hoy la bestia cena en casa, de Zahara (Elyella Remix). La canción de Z ha ganado aún más con la intervención de Elyella. En su EP Miau Miau Miau hay tres versiones más. Suena en mi cabeza.