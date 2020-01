Dani Martín comparte el mensaje que hay detrás de ‘Lo que me dé la gana’

Este viernes 31 de enero Dani Martín lanza Lo que me dé la gana y, todavía no sabemos muy bien qué es. Yo no saco singles, ni grabo videoclips. El próximo 31 de enero tendréis este vinilo 7” con #LoQueMeDeLaGana y #LaMentira”, escribía hace unos días con uno de ellos en la mano.

Y es que, como suele ser habitual en él, Dani Martín ha tirado de creatividad para este lanzamiento y no ha recurrido a lo evidente, que ya sabemos que le gusta crear. ‘Lo que me dé la gana’ es una de esas frases que lleva meses repitiendo en sus redes sociales. Y nos deja claro que por mucho que pase el tiempo, el madrileño sigue manteniendo su espíritu rebelde e inconformista con el que le conocimos cuando hace 20 años publicaba su primer disco con El canto del loco.

Y de eso va, de revelarse y todo apunta a que volverá a sorprendernos. Ya lo hizo con La mentira y ahora nos ha dejado claro que podemos esperarnos cualquier cosa con este nuevo paso que da esta semana. De momento nos ha ofrecido un fragmento que nos indica por dónde van los tiros.

“'Tienes que ser perfecto y convertirte en alguien de provecho. Debes hacer una carrera convencional y ser ejemplo de esta sociedad, así conseguirás que todos estemos orgullosos de tu aporte vital'”, se escucha decir sobre unas imágenes en las que le vemos solamente a él con aspecto serio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 30 Ene, 2020 a las 2:00 PST

Y solo estas palabras ya nos hacen pensar en que se avecina crítica a un discurso que muchos jóvenes han escuchado en algún momento de sus vidas y que coartaba la libertad para ser lo que uno quisiese. Un discurso que marcaba un camino del que no había que salirse porque de hacerlo la consecuencia sería el fracaso. En definitiva, un discurso que estandarizaba a una generación con muchos más matices.

Con estas premisas ya estamos deseando conocer el no videoclip y el no single de un Dani Martín que tiene pinta de que llega guerrero y con muchas cosas que decir… y cantar.