Loquillo selecciona las 7 canciones de la semana

El Loco ha vuelto, con cuarenta años de carrera musical a sus espaldas, y es el encargado de seleccionar los siete temazos para la semana. Con elegancia. Con rock and roll actitud. Con su último trabajo, El Último Clásico, aquel José María que formó Teddy Loquillo y sus amigos, ha sabido rodearse de una banda excepcional y ha contado con Santi Balmes, Leiva, Igor Paskual o Marc Ros de Sidonie en un disco de esos que suelen clasificarse como "redondo" y que sería un placer que sonase una y otra vez en Balmoral (y en cada rincón de España al que nos lleve su impecable directo). El que fuera apodado por Epi Loquillo, nos sugiere siete canciones aptas para la mafia del baile, temas que nos recordarán cuando fuimos los mejores y con los que nos desea salud & rock and roll.

LAS RECOMENDACIONES DE LOQUILLO

Je suis venu à pied, de Ives Montand. "La mejor manera de empezar la semana es con el optimismo de Ives Montand. Yves, icono de la “chanson”, se recrea con este paseo a pie por las calle de París."

Chi Non Lavora Non Fa L’amore, de Adriano Celentano. "Hay frases que ya forman parte de la cultura popular, como la de esta canción del cantante italiano, Adriano Celentano, pionero del rock europeo e icono de todo un país."

Back on the Chain Gang, de Morrissey. "El buen gusto de Morrissey por las versiones, en este caso de la canción de The Pretenders, Back on the Chain Gang. Es una canción de lucha y supervivencia… y en casa somos muy de Moz."

Creo en mí, de Loquillo. "¿Qué os pensabais? ¿Qué os ibais a librar de mí? Os presento el corto, dirigido por Jaume de Laiguana del single Creo en mí incluido en mi nuevo álbum, El Último Clásico. No hay mejor canción para reafirmarse a mitad de semana."

A Loquillo no hemos podido verle solamente en la pantalla con sus videoclips. Fue Efrén Castells en La Ciudad de los Prodigios, de Mario Camus y apareció en la película La Buena Nueva de Helena Cervera. Aparte de participar en las bandas sonoras de Mujeres en pie de guerra y Vindication, de Susana Koska, fue el presentador de American Chopper, en Discovery Max. Aparte de firmar discos, también ha escrito dos libros, Barcelona Ciudad y El Chico de la Bomba.

Friday I’m In Love, de The Cure. "Ya lo sé, es obvio. Seguro que hay muchas más canciones que hacen referencia al viernes, pero uno tiene una edad y pertenece a una generación. The Cure, como vimos en el pasado MadCool, en perfecto estado de revista."

Paradise City, de Guns N’ Roses. "No se me ocurre mejor canción para un sábado. De hecho, ¿quién no ha soñado pasar un día en el paraíso de los Guns N’ Roses?"

Vivo cantando, de Salomé. "Este es mi homenaje a Salomé, la chica de mi barrio que llegó a ganar Eurovisión. Mis padres y los suyos vivían en la misma calle. Cuando volvía al barrio, ya siendo ella muy popular, los coches paraban a su paso, lo que se llamaba entonces, una mujer de bandera. No se puede cerrar esta playlist semanal de una manera más optimista."

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Rock `N´ Roll Suicide, de David Bowie. Una obra maestra sin fisuras del hombre venido de las estrellas para traernos clásicos imperecederos como este.

It´s good to be alive, de Imelda May. La irlandesa que reina en el rockabilly y desbanca a los mismísimos U2 de las listas de éxitos.

Sólo si me perdonas, de Bunbury. En su disco Pequeño, Enrique aceptaba la derrota, pero sólo si le perdonaban.

Move Over, de Janis Joplin. Todo lo que nos ofreció Janis fueron buenas propuestas para nuestros oídos.

Sólo se vive una vez, de Gabinete Caligari. Jaime Urrutia ha colaborado con Loquillo en El Hombre Negro o en Dónde Estás. Caray, y que siempre es recomendable rescatar joyas de Gabinete.

Cha-Cha Twist, de The Detroit Cobras. Toparte con este temazo y mover las caderas. Todo uno.

Carne para Linda, de Loquillo & Los Trogloditas.

Y cómo terminar sin recordar el comedor de Linda, que sigue perpetrando sus nocturnas excursiones.