Susi Caramelo: “Hasta los 14 fui muy tímida, pero en plan enfermizo”

Si hablamos de programas la última gran sorpresa ha sido La isla de las tentaciones. Si hablamos de caras televisivas, sin duda, la que se lleva la palma es Susi Caramelo, una humorista que lleva años trabajando pero que desde que debutó como reportera en Las que faltaban, de Movistar+, ha visto como su popularidad se disparaba.

Ha revolucionado las alfombras rojas con su descaro y su desvergüenza y los famosos la aman casi tanto como la temen. Lo que está claro es que en esta era de los ofendidos ha logrado decir y preguntar sobre cualquier tema sin que se la echen encima.

Bueno, encima se la han echado en alguna ocasión, como cuando dijo a Hugo Silva que se masturbaba con él y le llovieron las críticas. Hasta el actor salió en su defensa.

Soy fan de @Susi_Caramelo,me encantó la entrevista y no me sentí acosado en ningún momento... lo digo por si a alguien le interesa... CANSINOS — Hugo Silva (@rastacai) December 17, 2019

Ahora se incorpora al equipo de Cero en historia, en la misma cadena que no deja de ofrecerle nuevas oportunidades y eso nos ha servido de excusa para charlar un rato con ella.

Y charlando con ella, a ratos sientes que hablas con Susana Cabero y otras sale el ramalazo Susi Caramelo. Pero lo que está claro es que está recogiendo los frutos de mucho tiempo de trabajo y esto no ha hecho más que empezar.

Te incorporas a Cero en historia, ¿qué vas a hacer?

Lo mismo que hacen todos, hablar de todo lo que no sé.

Susi Caramelo, ¿es el personaje de tu vida?

Sí, claro, pero no es un personaje, soy así.

¿Susana Cabero y Susi Caramelo son iguales?

Sí, básicamente. Susi Caramelo suena más artístico, pero soy así.

¿Cómo te ha pillado este éxito repentino?

La verdad que viene. La gente piensa que esto es repentino pero llevo muchos años trabajando. No es algo que me haya venido de la noche a la mañana como parece. Hay mucho trabajo detrás. Si esto me hubiese llegado cuando acababa de empezar creo que lo hubiera solucionado de otra manera.

Entonces, más que de éxito repentino habría que hablar de popularidad repentina.

Va a ser eso. Lo llevo muy bien. Suelo salir a la calle en pijama, muy tirada, entonces la gente me reconoce muy poco. Tampoco es que me arregle demasiado cuando voy a las entrevistas y eso, pero vamos, paso bastante desapercibida. Tengo una cara muy normal y como tampoco soy muy alta, paso muy desapercibida. A no ser que me vaya a algún evento LGTB y demás que ahí sí que me reconocen un poco más y es un poco locura, en mi día a día yo sigo igual, cogiendo el metro y cuando me para alguien, lo atiendo tan alegremente, y ya está.

¿En algún momento has pasado vergüenza?

Hombre, seguramente. Ahora no lo recuerdo, la verdad. Si me dices, ¿en qué momento has pasado mucha vergüenza?, no te sabría decir. Una vez en el instituto, que me di una hostia muy grande en el hall y estaba todo el mundo y estaba lloviendo y había serrín y cuando me levanté estaba rebozada como una croqueta. Creo que es la vez que más vergüenza he pasado. Aunque de niña era muy tímida, hasta los 14 fui muy tímida, pero en plan enfermizo. Era el momento en el que mis amigas empezaban a pasar por la plaza donde paraban los chicos y yo daba la vuelta para no pasar por delante. Cómo ha cambiado el cuento.

Tú sorprendes constantemente a tus entrevistados pero, ¿cuál te ha sorprendido a ti?

Me gustó mucho Edurne, no porque me haya sorprendido por nada especial sino porque era muy amable, era muy guay. Me la esperaba simpática pero no tantísimo y la verdad es que es muy guay aunque me debe un vestido que me prometió. Fíjate si es guay que no me lo ha dado y sigo diciendo que es guay.

¿Cuál te ha decepcionado?

(Risas) Me lo voy a guardar en secreto, hay un par que me ha decepcionado pero no quiero decirlos.

¿Alguno ha logrado dejarte cortada?

De momento no. Bueno, Pedro me imponía mucho pero tampoco me dejó cortada.

¿Quién te queda por conocer que te haga especial ilusión?

Tenía muchas ganas de conocer a Almodóvar pero ya le he conocido. A Brays Efe también me hacía mucha ilusión y ya le he conocido. El otro día me quedé con muchas ganas de conocer a Penélope.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de #0 (@cerogram) el 29 Ene, 2020 a las 4:02 PST

¿Cuál es la anécdota con cantante con la que todavía te sigues riendo?

Si me tengo que quedar con una anécdota de cantante me tengo que quedar con Pablo Alborán el otro día cantándome al oído, que eso fue de las cosas que me voy a llevar a la tumba con mayor ilusión. Es muy fuerte que te cante Pablo Alborán al oído.

¿Cuál te cantó?

Solamente tú, que es la que me gustaba a mí, que es con la que Pablo empezó a darse a conocer muy mucho. Le pasó el efecto que me ha pasado a mí pero con la música. Fue sacar ese tema y empezar a subir como la espuma. Fue esa la que le pedí y eso lo voy a llevar siempre en el corazón porque me gusta mucho Pablo Alborán, soy muy fan y me di cuenta de que él también lo era de mí. Me había escrito por IG y yo no me había dado cuenta. Fue un subidón total. Entre que me dijo que era fan, que me había escrito y encima me cantó al oído, fíjate.

-VÍDEO- Así es como se han conocido @pabloalboran y Susi Caramelo en los Premios Goya 😂 pic.twitter.com/VBdnErxzCA — MUY ALBORANISTA! (@muyalboranista) January 28, 2020

Cuando se apaga la cámara, ¿qué te dicen los famosos?

La verdad es que tengo mucha suerte, son muy amables conmigo. Yo creo que la clave está en que voy y me lo paso muy bien. Está bien ese contraste de ese ambiente tan encorsetado, que de repente aparezco, y me da igual todo y eso se transmite. Tengo muy buena relación con todos y muchos se paran ya para que les entreviste, así que, genial.

¿Hugo Silva se ha convertido ya en una especie de BFF?

La verdad es que le tengo muchísimo cariño porque, además, salió en mi defensa en twitter una vez. Es una especie de talismán. Piensa que Hugo es de los primeros que entrevisté, el primer reportaje que hice fue el de Sordo y la verdad es que es un amor de persona y encima está muy bueno. Yo es que estoy pillada ya, si no iría a por él.

¿Te han tentado de otras cadenas? ¿Has rechazado ya alguna oferta?

Jolín, de un montón. Sí, he dicho que no a muchas cosas porque quiero estar en Movistar.

¿Qué lujo, no?

He rechazado muchas pero yo creo que la cadena donde que tengo que estar es Movistar y es donde me permiten ser yo misma y hago lo que me gusta. Sí, estoy rechazando muchas cosas.