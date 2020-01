Dua Lipa, Daddy Yankee, Dani Martín y Justin Bieber lo han vuelto a hacer

No nos acostumbramos a que cada viernes, nuestros artistas favoritas nos sorprendan con sus temas más frescos. Canciones para todos los gustos llegan como un dardo de energía para animarnos a terminar la semana por todo lo alto, y que las ganas de fiesta no desaparezcan el fin de semana.

Y es que, si el pasado viernes 24 de enero, fueron Rosalía, C. Tangana y Manuel Carrasco los encargados de protagonizar nuestras playlists, ahora ha llegado el turno de otra tanda de voces internacionales. Viajamos al pasado con Dua Lipa, practicamos el twerking con Daddy Yankee y hasta nos soltamos la melena con el gamberro de Dani Martín. ¡Dale al play!

Viernes 31 de enero

Dua Lipa - Physical. La nostalgia ha vuelto a invadirnos. Dua presenta un nuevo adelanto de su álbum Future Nostalgia, y nos ha vuelto a mostrar la temática de este tan esperado proyecto. Los sonidos más retro con toques electrónicos y dance suenan en Physical, que llega con una portada de lo más noventera. Este se convierte en el sucesor de Don't Start Now, el primer sencillo del disco que verá la luz el 3 de abril de 2020.

Daddy Yankee, Sech - Definitivamente. ¿Qué es un viernes sin los sonidos latinos? ¡Nada! Pero no temas porque el Rey del reggaetón ha llegado para solucionar tus problemas. Daddy se alía con Sech para deleitarnos con una balada reggeatonera que habla del fin del amor en una relación.

Abraham Mateo, Manuel Turizo - No Encuentro Palabras. Pero cuando nos ponemos románticos, no hay quién nos pare. El gaditano se ha unido a Turizo para regalarnos también una balada de ritmos latinos y con un mid-tempo muy similar al tema anterior.

Dani Martín - Lo Que Me Dé La Gana. Se acabó la espera. La faceta más gamberra de Dani Martín ha llegado para mostrarnos las influencias que Latinoamérica ha ejercido sobre sus sonidos. En su videoclip se ha dejado secuestrar para transmitir una emoción de rabia y rebeldía. Lo Que Me Dé La Gana llega como una reivindicación de la libertad para decidir y hacer lo que uno quiere.

Justin Bieber, Kehlani - Get Me. El canadiense nos ha presentado un nuevo adelanto de su álbum Changes, y lo ha hecho al ritmo del mid-tempo y el R&B, y con una compañía envidiable. El sucesor de Yummy llega para expresar lo que esa persona especial puede provocar en ti y la compatibilidad que tienes con ella.

Robledo, Omar Montes, Químico Ultramega - No Me Olvida. El universo de las batallas de gallos nos han regalado nuevas promesas musicales. Una de ellas es Robledo, que decidió apartarse del freestyle para centrarse en su discografía. Ahora se ha aliado con Omar y Químico Ultramega para lanzar un tema de ritmos urbanos de lo más pegadizo. ¡Al más puro estilo del flow gitano rompediscotecas de Montes!

Taylor Swift - Only The Young. La cantante ha estrenado su documental Miss Americana, en el que no solo podemos descubrir nuevos rasgos de su faceta como artista, sino también de su lado más personal. Y es que una de las canciones que han visto la luz el mismo día del estreno de este proyecto es Only The Young. En una entrevista con Variety, describe la canción como "un himno para los millennials que se han desilusionado con la política". Un himno que, además, llega con ritmos pop y unos sonidos muy innovadores.

Blas Cantó - Universo. Ya estamos listos para Eurovisión 2020. Nuestro representante ha publicado oficialmente el tema con el que nos defenderá, y sus sonidos mid-tempo con cortes pop nos ha conquistado por completo. En su videoclip, Blas aparece inmerso en un universo rodeado por los miedos a los que debe enfrentarse. La canción llega como una disculpa al universo por todas las cosas que nos callamos.

Louis Tomlinson - Fearless. Se acabó la espera. El nuevo álbum Walls de Louis Tomlinson ya está aquí, y con él un repertorio musical de lo más variopinto. Una de las nuevas canciones que ha visto la luz es Fearless, una balada a mid-tempo que anima a los más jóvenes a no sentir miedo o dudar de ti mismo por lo que el resto pueda opinar.

Otros de los artistas que ponen ritmo al final de nuestra semana son Maldita Nerea con Te Prometo Libertad, Don Diablo con We Are Love, Carlos Rivera, Becky G y Pedro Capó con Perdiendo La Cabeza, María de Juan con 17:00 Monterrey y Demi Lovato con su emotivo Anyone. ¡A darlo todo!