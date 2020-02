¿Sabes cómo hacer que tu cuenta de Instagram, Facebook o Twitter esté verificada?

Después de contaros como subir stories, como subir fotos a Instagram desde el PC o cómo ponerle música a vuestras IG stories, nos apetece escribir sobre un anhelo de millones de usuarios de la red.Tener una cuenta verificada en Instagram, Facebook o Twitter, algo asociado al estatus de una persona influyente en estas comunidades, es el sueño de todo buen amante de las redes sociales.

Los criterios para que estas compañías hagan oficial que tu cuenta es tuya y de nadie más son algo subjetivos pero si siempre has querido lucir el 'check azul' junto a tu nick en cualquiera de las redes, toma nota porque tu tambíen podrías tenerlo.

En Instagram

El verificado azul que lucen algunas de las cuentas más importantes de Instagram en España y en el resto del mundo no es algo nuevo pero sí algo a lo que cada vez más 'influencers' aspiran. La compañía es la que decide qué cuentas disponen de esa insignia, normalmente personajes públicos, famosos, marcas conocidas, etc... de gente que se dedica a la música, moda, política, periodismo, cine y televisión, deportes u otro perfil de interés.

Pero no es un terreno vedado a cualquier usuario que quiera impedir que el nombre de su cuenta sea duplicado o falseado. Para intentar acceder al 'check' azul tienes que seguir estos sencillos pasos (aunque hacerlo no es garantía de éxito ya que es IG quién decide quién puede lucirlo y quién no). Tendrás puntos a tu favor cuanto más uses la red social, cuantos más seguidores tengas, si hay otras cuentas que están intentando suplantarte o si tienes ya una cuenta verificada y vinculada a Facebook).

pasos para verificar tu cuenta de instagram Rihanna y su cuenta verificada en IG / Instagram Paso 1 Asegurate de tener al menos hecha una publicación y tener tu documentación a mano (DNI, permiso de conducir o pasaporte; o facturas y documentos de tu empresa si lo que quieres verificar es una marca). Paso 2 Coge tu móvil y abre la app de Instagram. Paso 3 Ve a tu perfil y pulsa sobre el icono superior derecho formado por tres rayas. Se abrirá un menú en el que tendrás que pulsar en Configuración. Una vez abierto ese menú, pulsa sobre la opción Cuenta. Y una vez abierto ese menú, pulsa sobre Solicitar verificación. Paso 4 Rellena los campos (nombre de usuario, nombre y apellidos, se te conoce como y Categoría de tu perfil) y adjunta la documentación solicitada. Hecho esto ya solo tendrás que esperar a que Instagram acepte (o no) tu solicitud.

En Twitter

La insignia azul de verificación en Twitter sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público y siempre aparece en el mismo lugar: a renglón seguido del nombre en el perfil de la cuenta. La asignación de las insignias de verificación corre por cuenta de Twitter únicamente y simular tenerla puede ser sinómino de clausura de la cuenta.

Como os decíamos no todo el mundo puede tener una cuenta verificada. Generalmente, se trata de cuentas de usuarios que pertenecen al ámbito de la música, la actuación, la moda, el gobierno, la política, la religión, el periodismo, los medios de comunicación, los deportes, los negocios y otros sectores del entretenimiento.

A día de hoy "el programa de cuentas verificadas está en pausa. No estamos aceptando nuevas solicitudes en este momento" señala Twitter, por lo que tendremos que esperar para que nuestros seguidores vean nuestro flamante verificado azul.

En Facebook

Para rizar el rizo, la verificación de tu cuenta en Facebook lleva aparejado una app creada por la propia red social de Marc Zuckerberg con la que las cuentas verificadas pueden saber qué se dice sobre ellos e interactuar de una manera mucho más accesible.

El acceso a este 'check' azul es tan complicado de lograr como el de Instagram porque Facebook sólo verifica páginas y perfiles para que los usuarios sepan que son los reales y de famosos, personajes públicos, marcas, negocios y medios de comunicación. Las cuentas que pueden tenerlo deben ser auténticas, únicas, completas (en cuanto a datos e información se refiere) y notable.

Si figuras entre estos casos, sigue estos pasos...