Desde Estados Unidos, Tinder ha puesto en marcha una nueva actualización para proteger a sus usuarios ante posibles agresiones verbales, situaciones de peligro en plena cita y sustracciones de identidad.

Las relaciones de pareja que nacen a través de Internet se multiplican cada vez más. Tinder, que surgió en 2012, es una de las apps de citas más populares entre los jóvenes y, aunque esta nueva actualización parece que ha tardado en llegar, la plataforma tenía la seguridad como asignatura pendiente.

Como cuenta el diario El País, la forma de protegerse hasta ahora ante una hipotética 'cita trampa' era sencilla: compartir la ubicación de la cita y enviar mensajes confirmando que todo va según lo previsto. Gracias a las nuevas mejoras, el acto de quedar con un desconocido ya no tiene por qué desembocar en sentimientos de inseguridad y desprotección.

1. Verificación de identidad a través del tic azul

Como en otras plataformas, la aplicación pedirá a los usuarios que se saquen un selfie, el cual se comparará con otras fotos de perfil, mediante el uso de Inteligencia Artifical. Con esta herramienta podrás decir adiós al stalkeo. Ya no tendrás buscar el resto de redes sociales de tu potencial cita para confirmar que realmente esa es la persona con la que vas a quedar y no un catfish, es decir, un impostor que se hace pasar por quién no es.

2. Sistema de detección de mensajes potencialmente ofensivos

"¿Esto te molesta?" será la pregunta automática que permitirá a los usuarios reportar mensajes que contienen insultos y ofensas. Asimismo, también existirá una advertencia a la inversa: quien lo envía podrá deshacer el mensaje si así lo ve conveniente.

3. Botón de seguridad ante emergencias

Con la colaboración de la plataforma de seguridad Noonlight, la app facilitará la opción de poder conectar directamente con los servicios de emergencias. Así, en caso de estar ante una situación de peligro extremo o de violencia machista, el usuario podrá pulsar este dispositivo para pedir socorro. Con esta plataforma, se puede introducir información previa sobre el lugar y hora de la cita, así como proporcionar datos personales sobre la persona con la que te vas a reunir o la localización en tiempo real.

Ahora bien, al aceptar las condiciones de uso de Noonlight (cuya descarga es gratuita), esta plataforma podría compartir información no solo con los servicios de emergencia pertinentes, sino también con «otros socios comerciales» no especificados, entre los que podrían encontrarse Facebook y YouTube. La polémica sobre la protección de datos está servida.