¿Alba Flores o Aitana? Los usuarios responden

Nunca sabes lo que puedes encontrarte en las redes sociales, y es que Internet se ha convertido en un mundo lleno de sorpresas. Prueba de ello es lo que vivieron los usuarios el pasado viernes 31 de enero. Sus protagnoistas: Alba Flores y Aitana Ocaña.

Quizás no encuentres ningún tipo de relación entre ellas más allá de su pasión por la música y su relación con la pequeña pantalla, pero una comparación entre dos imágenes las ha unido inesperadamente. Parece surreal, ¿verdad?

Todo ocurrió cuando compartieron una imagen de Alba Flores de perfil y, a su lado, la misma imagen pero con su nariz retocada. Los seguidores de Twitter compararon a Aitana con la Alba editada. Pero lo cierto es que esto no ha terminado de agradar a todos los usuarios... ni por asomo.

Las redes se inundaron de comentarios en defensa de la imagen de la actriz, cuya belleza comenzaron a admirar a través de otras imágenes. Y es que no cabe duda de que Alba se ha convertido en uno de los rostros más queridos por los seriéfilos, no solo por su talento, sino por su apariencia. "Afortunadamente esto es un montaje y Alba Flores no ha cometido este asesinato de personalidad", señaló un internauta. ¡Qué mona va esta chica siempre!

Si bien es cierto que la red se llenó de comentarios en defensa de la imagen de Alba, otros muchos criticaban la ignorancia de muchos de los que lo hacían. "Me toca los h*evos que digáis que preferís la nariz sin editar porque es su personalidad, porque la caracteriza, porque es así de guapa. Es porque se trata de Alba Flores. Veis todos los días a gente corriente con esa napia y los acomplejáis haciendo bromas y comentarios de m*erda", señaló el usuario DannyNIR10. "Touché", le respondió otra seguidora.

Sea como sea, lo importante es admirar y apreciar todos los tipos de belleza: la de Alba, la de Aitana y la de cualquier persona. Cada uno de sus rasgos aporta una personalidad única. ¿No es así?