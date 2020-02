‘The Crown’ ya ha elegido a su próxima reina

Las polémicas no han cesado en el núcleo de la Familia Real Británica en las últimas semanas. Tras el escándalo del príncipe Andrés y la salida del príncipe Enrique del clan, su estabilidad se ha visto completamente tambaleada. Y es que el desarrollo de estos episodios han sido un motivo de debate en la producción de The Crown, la exitosa serie de Netflix.

Ante la confusión, su creador Peter Morgan se encargó de aclarar que incluir estos vaivenes de la familia de Isabel II no se encuentra entre sus planes, y que, además, ya tienen fijado el final definitivo de la serie: la quinta temporada. Aunque ésta no ha sido la novedad más llamativa.

Morgan ha encontrado sucesora de Olivia Colman, la actual actriz que da vida a Elizabeth en su tercera temporada. La encargada de poner fin a la historia de la realeza británica en esta exitosa producción de Netflix será la archiconocida actriz británica de 64 años, Imelda Staunton.

Imelda Staunton / Pacific Press (Getty Images)

Staunton destaca por sus interpretaciones en diversas entregas de la saga de Harry Potter y en Shakespeare In Love, entre otras. Además, entre sus reconocimientos se encuentran el premio BAFTA que recibió en 2004 y su nominaciones en los premios Óscar y Globos de Oro en 2004 y 2005, respectivamente.

Según las palabras recogidas por The Hollywood Reporter, Morgan asegura "estar emocionado" de que Staunton forme parte de The Crown en el siglo XXI. "Me ha encantado ver The Crown desde el principio", señala Imelda. "Como actriz, fue un placer ver a Claire Foy y Olivia Colman llevar algo tan especial y único a los guiones de Peter Morgan. Es un honor unirme a un equipo tan excepcionalmente creativo y llevar The Crown a su final", añade.

Se conoce que Imelda tomará el relevo de Colman en su temporada final, por lo que la cuarta y siguiente entrega será la última en la que veremos su interpretación. Una interpretación que, por cierto, ha sido bien recibida y aplaudida por la gran mayoría de sus espectadores. God save the Queen!