Solo si eres Beyoncé tienes barra libre de pollo frito

¿Cuántas veces has soñado con comer tu pizza favorita durante días? ¿Qué hay de esa hamburguesa especial que solo ese restaurante sabe preparar? ¡Te encataría llenar tus papilas gustativas de placer con esos sabores! Pues bien, si eres Beyoncé, podrías hacerlo.

La cantante guarda una relación muy especial con la cadena de pollo frito Popeyes que, aunque originalmente proviene de Estados Unidos, ahora también se ha instalado en Madrid. Y es que la colección de ropa que ha lanzado el negocio se parece, y mucho, a la de Ivy Park x Adidas. Aunque este no es el kit de la cuestión.

Lo importante aquí es que Beyoncé cuenta con una tarjeta especial que le permite tener barra libre de su pollo frito favorito. Para entenderlo debemos remontarnos a 2003, cuando, según la información recogida por Billboard, la cantante desveló su secreto en el programa de Oprah Winfrey.

"Me encanta Popeyes. No puedo comerlo más, pero llegó un momento en el que allá donde iba la gente me compraba Popeyes, o sea, ¡los fans! Y Popeyes lo escuchó así que me dieron una membresía de por vida, y siempre que voy puedo sacar la tarjeta y tener lo que quiera de Popeyes", desveló. Eso sí, la intérprete de Single Ladies aún se ha atrevido a usarla "porque le da mucha vergüenza".

Ahora Beyoncé no solo triunfa sobre los escenarios, sino también en los locales de comida rápida. Y es que, ¿a quién no le gustaría consumir su comida favorita cuando y donde quiera? Es un lujo del que solo algunos pueden disfrutar, y Queen B es una de ellos.