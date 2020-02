¡Entradas agotadas! LOS40 Primavera Pop 2020 llega con más fuerza que nunca

Ya no queda nada para disfrutar de una de las fiestas musicales más esperadas del año. LOS40 Primavera Pop 2020 reunirá a un sinfín de nuestros artistas favoritos el próximo 3 de abril en el WiZink Center de Madrid.

Y es que ahora sí podemos decir que hemos colgado el cartel de ENTRADAS AGOTADAS. Así lo han anunciado esta mañana Dani Moreno 'El Gallo' y Cristina Boscá en Anda Ya este martes 11 de febrero. Miles de personas disfrutarán de un repertorio musical de lo más variopinto, que incluirá canciones de Aitana, Cali y el Dandee, Blas Cantó y Lola Índigo, entre otros. Vamos, que la diversión está más que asegurada.

Pero lo cierto es que Madrid no será la única ciudad en la que los melómanos podrán dar la bienvenida a la primavera por todo lo alto. Rubí (Barcelona) y Málaga también podrán hacerlo durante los próximos 4 y 5 de abril. ¿Te animas a hacer el triplete?

Un año más, LOS40 se compromete a cuidar el planeta con nuestro lema de Únete contra el cambio climático, #IDo. Y no lo haremos solos, sino junto a los artistas que llenarán la noche más primaveral de música en directo. Lola Índigo, Aitana y Dani Fernández ya se han sumado a esta lucha demostrando su compromiso con el planeta. Y tú, ¿te unes a ella?

No olvides apuntar la fecha en el calendario y asistir a tu cita con los artistas referentes del panorama musical. ¡Y aún no están todos confirmados! Así que permanece muy atento a nuestra emisora, nuestras redes sociales y nuestra página web para no perderte las últimas novedades.