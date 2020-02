Shakira y Jennifer Lopez invitan a J Balvin y Bad Bunny a la Super Bowl del orgullo latino

Lady Gaga, Beyoncé, Maroon 5, Bruno Mars…son muchos los grandes artistas que han pasado por el descanso de la Super Bowl haciendo historia en el evento deportivo más seguido en el mundo. Pero ahora, el relevo lo han tomado Shakira y Jennifer Lopez que ha hecho preguntarse a muchos, incluida la revista Time, si ha sido el mejor espectáculo de la historia de la Super Bowl.

Y la verdad es que poco se les puede objetar a estas dos mujeres latinas que lo han dado todo en una actuación que ha reivindicado el orgullo latino y el poderío de la mujer. Y no lo han hecho solas porque han invitado a su espectáculo a dos nombres clave de la música latina: J Balvin y Bad Bunny.

Se apagaron las luces en el estadio, pero solo unos instantes porque en seguida se encendían para dar la bienvenida a Shakira, vestida con un body rojo de lentejuelas firmado por Peter Dundas. Con She Wolf arrancaba un medley de éxitos que no dejaban un instante al aburrimiento. Fue encadenando temas como Empire, en el que se hizo acompañar por una orquesta de violinistas vestidos de cuero que tocaban mientras ella rasgaba la guitarra con mucha actitud.

Shakira también tocó la guitarra en la Super Bowl. / Tom Pennington/Getty Images

Whenever, Whatever y Ojos así sonaban antes de que llegara la primera gran sorpresa de la noche: Bad Bunny. Juntos hicieron I’m like it, Chantaje (en versión salsera) y Callaíta. Y sí, dejaron claro cuál es el sentimiento latino que está conquistando el mundo.

Shakira y Bad Bunny, juntos en la Super Bowl. / Al Bello/Getty Images

La colombiana cerró con el movimiento de caderas que forma parte de su sello de identidad al ritmo de Hips don’t lie. Pocos hubieran aguantado tanto baile y movimiento mientras cantaba, todo a uno. Cada segundo seguía una coreografía planeada hasta el más mínimo detalle.

Jennifer Lopez, una Diosa

Luego le llegó el turno a Jennifer Lopez que apareció cual Diosa en un reino que domina. Y lo hizo vestida con un outfit motero firmado por Versace, que quedase patente que ahora forman una alianza. Y, desde luego, dejó claro que su preparación con el pole dance para Estafadoras de Wall Street le ha servido para mucho.

Jennifer Lopez, protagonista de la Super Bowl. / Kevin Mazur/WireImage

Jenny from the block, Get Right, Waiting fot the night o Love don’t cost a thing, son algunas de las canciones que se fueron sucediendo. Y sí, ella también tenía invitado: J Balvin con el que cantó Mi gente. Y, lo siento Beyoncé, pero no hubo muchas diferencias.

Jennifer Lopez y J Balvin cantan juntos 'Mi gente'. / ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

Todavía quedaban sorpresas. Un coro de niños entró en escena capitaneado por Emme Muñiz, la hija de la cantante que debutó como estrella de la canción. Y menudo debut. Se puso al frente de Let’s get loud mientras su madre se quedaba a su lado envuelta en la bandera de Puerto Rico y Shakira tocaba la batería.

La hija de Jennifer Lopez debuta como cantante. / Jeff Kravitz/FilmMagic

Fue el momento reivindicativo de la actuación. Los niños aparecieron en jaulas de neón y sonaba la melodía de Born in the USA de Bruce Springsteen en clara alusión a la práctica de la Administración de Donald Trump de separar a los niños de sus padres en la frontera.

Hasta Marc Anthony se pronunció en redes sociales para mostrar el orgullo que sentía por su pequeña que supo estar a la altura.

Después, llegó el momento que todos esperábamos, el de ver juntas a Shakira y Jennifer Lopez. Las dos con vestuario nuevo: una dorado y otra plateado para interpretar juntas todo un himno deportivo: Waka Waka que fue himno del Mundial de Sudáfrica en 2010.

Jennifer Lopez y Shakira, dos latinas con mucho orgullo en la Super Bowl. / Jeff Kravitz/FilmMagic

La Super Bowl del orgullo latino

Pocos peros se le pueden poner a un descanso que ha demostrado que la cultura latina tiene mucho que ofrecer. Desde luego, Shakira no podía haber tenido mejor celebración de cumpleaños. Ya lo decía ella misma en redes: “El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artistas puede desear. Hemos escalado el Kilimanjaro y los latinos hemos hecho historia esta noche. No lo hubiéramos logrado sin ustedes”.

También es verdad que han ayudado los 12 millones de euros que se han destinado a este espectáculo de apenas un cuarto de hora. Las cifras marean. Por ejemplo, para el vestuario de JLo se han llegado a diseñar hasta 213 trajes y 143 pares de zapatos para dar con los elegidos. Y es sólo un pequeño detalle.

Lo que está claro es que esta actuación costará olvidarla y será recordada cuando se repase la historia de la música latina en sus momentos clave. Ah, por cierto, ganaron los Chiefs de Kansas City en un estadio Hard Rock de Miami que se dejó llevar por la emoción del evento.