El camino a ‘Fast 9’: un descomunal concierto en Miami para un vibrante primer tráiler

Los 25 grados de Miami sientan bien. Es un día nublado y húmedo. Hay tráfico de camino al Maurice A. Ferré Park, el lugar escogido por Universal Pictures para estrenar por todo lo alto del tráiler internacional de Fast & Furious 9. The Road to F9, reza la cartelería en las camisetas del equipo técnico y en las carpas habilitadas para las entrevistas con el reparto.

Los únicos que no llevan gafas de sol son John Cena y Nathalie Emmanuel, los menos veteranos. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster y Ludacris ocultan su mirada. Gafas redondas de aviador, de rombo, cuadradas, gigantes. Tyrese Gibson llega con retraso, pero cuando aparece lo hace enfrascado en un elegante traje blanco de pies a cabeza.

Imagen del escenario del concierto antes de empezar, en el Maurice A. Ferré Park de Miami, Florida (Estados Unidos) / David G. Maciejewski / LOS40

Los periodistas conversan con las estrellas mientras el sol quema –literalmente– la piel de las personas que esperan una larga cola frente a un lujoso ferry para entrar al concierto posterior a las entrevistas. Algunos talents se dejan hacer alguna que otra foto con la prensa. Las carcajadas de Rodriguez brotan constantemente desde la carpa que tiene habilitada. Hay una sincronización perfecta entre los famosos, el equipo de producción y los técnicos, y muy buen rollo en el backstage.

Como telón de fondo, un escenario. Allí se proyecta una y otra vez el nuevo tráiler de Fast & Furious 9, pero en silencio. Aún es secreto y no puede ser difundido por los medios: habrá que esperar unas horas. Concretamente a las 3pm, horario de Miami, de un caluroso viernes 31 de enero. Las 21:00 en España. Algunos curiosos ven desde fuera que algo gordo se está cociendo en Maurice A. Ferrer. Desde un enorme transatlántico los turistas pueden ver el escenario, aún vacío.

Un concierto para un tráiler

Comienzan las pruebas de sonido. “Hey, hey, hey”, grita alguien desde el escenario. La gente comienza a impacientarse. Muchos se abanican con lo que llevan encima. La prensa toma posición para empezar a grabar el concierto. Charlie Puth, Ozuna, Cardi B, Wiz Khalifa y el propio Ludacris subirán al escenario a interpretar varios de los temas que compusieron para Fast & Furious.

El equipo al completo. Algo inaudito. Es la primera vez que una productora de cine monta un junket de prensa internacional con entrevistas y después da un concierto para presentar un tráiler. Universal Pictures sabe bien lo que hace y ha escogido con fría meticulosidad la fecha: el último día de enero, víspera de la Super Bowl. La ciudad está llena y pendiente de todo lo que se cuece bajo el intenso sol de Florida.

🎤Ayer fuimos al CONCIERTAZO que montó @UniversalPics en Miami 🌴 con los talents de #F9 y los artistas que han puesto banda sonora a la saga. ¿Lo habéis visto ya? 😎 #FastAndFurious9 #Fast92020 pic.twitter.com/nI0hcYm4ap — LOS40 (@Los40) February 1, 2020

Terminan las entrevistas y comienza el concierto. El primero en pisar el escenario es Ludacris, que recupera algunos de sus temas más famosos: Act A Fool, Yeah Usher y All I do is win, que canta junto a DJ Khaled. El escenario vibra. Después, La Familia al completo irrumpe en el escenario. Todos los actores y actrices de la saga Fast & Furious se entregan al público. La ovación debió haberse escuchado hasta en Miami Beach.

Después, Charlie Puth y Wiz Khalifa salen junto al escenario y le dedican un hermoso –hasta el llanto– homenaje a Paul Walker, el gran ausente del evento, con su enternecedora See you again. Una aparición estelar en toda su literalidad: breve pero brillante. ¿Necesitábamos algo más? Por supuesto: el vibrante tráiler promocional que todos esperábamos. Os lo dejamos aquí abajo para que volváis a verlo. ¿A qué esperáis?

El reparto de Fast & Furious 9, ahora con John Cena y Sung Kang (Han Lue en la franquicia; la gran sorpresa del tráiler) sobre el escenario, luce más atractivo y sonriente que nunca: son una familia de verdad. Director y reparto conversan frente al público, cuentan anécdotas del rodaje, explican la relación que mantienen unos con otros mientras la gente espera al siguiente artista musical.

Hay algo especial en este equipo: a pesar de formar parte de un producto puramente comercial consigue insuflarle a la saga algo mágico. "La acción no sirve de nada sin unos personajes que te atrapen emocionalmente", nos decía Justin Lin antes de comenzar el concierto. Debe ser eso. Nos caen bien porque nos parecen humanos accesibles, como el resto de nosotros.

Minutos después John Cena se baja del escenario a hacerse fotos con el público. Se nota que tiene una mentalidad diferente propia de la WWE; le encanta sentirse arropado por la gente y no le importan los brazos que se extienden para tocarle. Tampoco nadie se atrevería a darle un tirón como al Papa: durante el apretón de manos con el que nos recibió en la entrevista casi nos desencaja el brazo.

Luego el escenario se lo comieron Ozuna y Cardi B. El reguetón en habla hispana de él se lo sabían todos los allí presentes: lugareños, prensa extranjera y, evidentemente, la comunidad latinoamericana miamense, una de las más vastas de Estados Unidos. Nibiru y el Tiki Tiki fueron lo más comentado de la gala hasta que llegó el explosivo espectáculo de Cardi B y su exótica Money.

Belcalis Almánzar, su nombre original, nos dejó boquiabiertos: una combinación de sensualidad, twerking y rap que elevó la temperatura y sirvió de perfecta guinda del pastel para un evento descomunal.