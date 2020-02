Abraham Mateo ansía que en España se le tenga el mismo respeto que a Alejandro Sanz

Abraham Mateo apenas tiene 20 años pero ya puede presumir de tener una carrera prolífica. Es lo que tiene haber comenzado una vida pública siendo tan solo un niño. A estas alturas ha logrado superar la etiqueta de estrella infantil, pero todavía no está satisfecho del todo con lo que ha conseguido. O por lo menos, eso es lo que deducimos tras echar un vistazo a su entrevista con El Mundo.

Ahora reparte su vida entre Miami y Madrid, las dos ciudades que le sirven de sede para seguir trabajando en su carrera como artista urbano. Tiene una legión de seguidores pero todavía tiene más a lo que aspirar, sobre todo en España, donde cree tener una asignatura pendiente.

“El público de España es complicado, es difícil ganárselo. Pienso que nadie es profeta en su tierra”, comenta. Y esas palabras nos recuerdan, sin esforzarnos nada, a Enrique Iglesias y la acogida que siempre ha tenido en nuestro país. Tuvo que triunfar fuera para que en España empezara a darle el reconocimiento que merecía.

“Poco a poco voy demostrando lo que puedo hacer, mi talento… Me gustaría que se me tenga ese respeto que tiene Alejandro Sanz. Qué mejor ejemplo que él, que es un referente para mí. Pero no tengo ninguna prisa”, asegura el gaditano.

Desde luego, apunta alto. De momento, ya sabe lo que es cantar con Alejandro Sanz porque en alguna ocasión han compartido escenario.

Lo que está claro es que llegar a ese estatus no sería fruto de la casualidad sino del trabajo constante que ha imperado en su vida desde que era un niño. No ha tenido una infancia de juegos y amigos. La música y su hermano han marcado unos primeros años que no cambiaría.

"Es verdad que me han faltado momentos. Yo no sé lo que es salir y perderme con mis amigos o estar jugando en la plazoleta durante horas", asegura, pero sabe lo que es sentarse delante del karaoke o buscar música en el ordenador.

Ha logrado publicar cinco discos y colaborar con artistas como Jennifer Lopez, 50cent, Leslie Grace, Lali, Sofía Reyes, CNCO, Farruko o Becky G. Sigue buscando su camino para “lograr obtener esa personalidad. Encontrar mi sonido, mi sello”.