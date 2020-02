La razón por la que Cristina Pedroche muestra la etiqueta de sus zapatos

Cristina Pedroche luce un modelito diferente en cada programa de Zapeando. La presentadora madrileña podría haber llevado más de mil conjuntos a lo largo de la historia del programa de laSexta. ¡Pero no es la única! Sus compañeros y compañeras, más de lo mismo.

Pues bien, este martes, 5 de febrero, Pedroche ha subido una foto a su cuenta de Instagram donde aparece luciendo un bonito mono azul y unas sandalias de color rosa. Además, adelantándose a lo que pudiesen decir sus followers, ha querido resaltar un pequeño detalle que se puede ver en sus zapatos: la etiqueta.

“Sí, ya sé que se ve la etiqueta de los zapatos”, ha escrito la colaboradora de Zapeando en el texto que ha compartido junto a la foto. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Cristina ha querido dejar claro que toda la ropa que luce en el programa no es suya, ¡por si alguien todavía no lo sabía!

“Aunque algunos podáis pensar que nos quedamos con toda la ropa no es así, luego la devolvemos, pero no a las tiendas, eh”, ha continuado explicando en el texto. “Son showeooms especializados en esto. ¿Os imagináis que se hace en tiendas normales y luego os podéis comprar las cosas con olor a Pedroche?”, ha terminado diciendo.

De este modo, Cristina ha querido dar visibilidad a una parte de la producción de los programas: el de los showrooms que contrata el equipo de vestuario para vestir a sus estrellas.

Además, al más puro estilo de Yahoo Respuestas, Cristina ha continuado aclarando las dudas que se tienen con este tema. Una de sus seguidoras preguntó si antes de devolver la ropa a estos showrooms se lava. “Sí lo hacen. Son empresas especializadas, lo lavan, lo planchan, tintorería y lo que haga falta, La prenda luego está nueva y puede llevarla más personas”, ha explicado Pedroche.

La presentadora ha dejado claro en estos comentarios que está a favor de este tipo de negocios: “Lo veo bien, así no se fomenta que haya tantas compras y tanta sopreproducción”