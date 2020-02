30 años de 'Enjoy the silence': así se hizo el mayor éxito de Depeche Mode

Poco antes del cambio de década, en 1989, Depeche Mode estaba inmerso en la composición de Violator, su séptimo disco de estudio y el que resultaría ser, a día de hoy, el más vendido de la banda, con más de 13 millones de copias. Con su anterior álbum, Music for the Masses, consiguieron entrar con muy buen pie en el mercado estadounidense, y el listón estaba muy alto para el grupo.

En ese contexto, el guitarrista y principal compositor de Depeche Mode, Martin Gore, presentó a sus compañeros un nuevo tema. Era una balada llamada Enjoy the silence. Así describía esta maqueta al medio Mojo: “Originalmente era muy lenta y mínima, era solo yo y una armonía. Entonces Alan (Wilder) tuvo la idea de darle un toque, y le agregamos los acordes del coro. En ese punto él junto al productor Mark Flood me dijeron: ‘¿Por qué no tocas una guitarra por encima?’ Fue entonces cuando se me ocurrió el riff. Creo que es la única vez en nuestra historia en que todos nos miramos y dijimos: ‘Creo que esto podría ser un éxito'”, contaba.

Wilder, que fromó parte de la banda hasta 1995, era el único que por entonces tenía conocimientos formales de música, y era el encargado de revisar y arreglar las composiciones que su compañero creaba. Así, fue el que modificó el tempo de la pieza, acelerándola hasta la velocidad con la que la conocemos hoy en día. Finalmente, incluyó los arreglos de guitarra y la letra y voz de Dave Gahan. Tal y como ha asegurado el vocalista, la grabación de Enjoy the silence no supuso más que dos días de trabajo.

El vocalista de Depeche Mode, David Gahan, actúa en directo en Tokyo en 1990. / Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images

Inmediatamente después se trabajó en el vídeo de la canción. Para él, contaron con el director Anton Corbijn, un habitual en toda la carrera de Depeche Mode. Así contaba el cantante cómo había surgido la idea del clip: “Me dijo: ‘Dave, tengo una idea. Vas a usar una corona. Eres el rey caminando por todas partes, y vas a llevar una silla’. No lo entendí en absoluto. Pero una vez que comenzamos y él me mostró las imágenes, entendí lo que estaba haciendo: el hombre que lo tiene todo, pero realmente no siente nada”, relató a Entertainment Weekly . El clip se filmó en diferentes locaciones, tales como las playas de Algarve, en Portugal, los Alpes, y la localidad de Balmoral, en Escocia.

El éxito del tema fue brutal. Rápidamente se colocó en el número 1 de la lista Billboard y anticipó la gran acogida de Violator, su disco más vendido hasta la fecha. En nuestros días, Enjoy the silence es el tema más reproducido de los ingleses en Spotify.

Depeche Mode - 'Enjoy The Silence'

Además de las cifras, el tema otorgó a Depeche Mode la etiqueta de grandes figuras del pop a nivel mundial. “Había sido una escalada constante durante los 10 años anteriores, pero no creo que estuviéramos preparados para lo que estaba por venir. El álbum fue un éxito mundial y, de repente, empezaron a llegar estos enormes cheques de regalías y pudiste hacer lo que quisieras, cuando quisieras”, relataba Gahan a Q Magazine.