El nuevo proyecto de Selena Gomez que se aleja de la música

Selena Gomez se ha marcado un Rihanna y se une al universo del makeup. Tras lanzar su propia colección capsula junto a H&M, la artista ha querido ir un paso más allá y crear un nuevo proyecto junto a Sephora. La cantante lanzará su propia marca de maquillaje y tendrá el mismo nombre que su último trabajo: Rare.

¿Por qué Rare -raro, en español-? Según podemos leer, es una palabra con la que la propia Selena quiere mostrar que "todo el mundo es único y raro". "En la actualidad demasiadas personas se sienten atrapadas por expectativas poco realistas que son imposibles de lograr", y con este término, la marca quiere que cada persona se acepte cómo es: "encontrar la belleza en tus imperfecciones". Así, se ha presentado con frases como "Una foto, un me gusta o un comentario, no te define".

Así, parece que la cantante está encantada con lo que lleva meses preparando: "Chicos, he estado trabajando en un proyecto muy especial durante dos años y, oficialmente, puedo decir que Rare Beauty estará disponible en las tiendas Sephora de Norte América este verano! Seguid a @rarebeauty y formad parte de nuestra preciosa comunidad. Aquí un pequeño adelanto. Hay más para compartir y no puedo esperar", publicaba la artista en sus redes sociales.

No es la primera artista que se une a un proyecto con esta marca. Ya lo hizo Rihanna con Fenty Beauty, convirtiéndose en todo un éxito. Los productos y tonos que tiene la colección de Selena son todavía un misterio, pero según hemos podido ver en el video de presentación, irán desde los rojos a los más rosados.

Por lo pronto y según cuenta la artista, solo estará disponible en parte de América, por lo que no sabemos si estará disponible en nuestro país. Aunque si tiene el mismo éxito que la de Diamonds no dudamos en que no tardará en aparecer por las tiendas de por aquí. Sino, nos tocará pedirlo por internet o, con la excusa, hacernos un viajecito a Estados Unidos.

Selena está repleta de proyectos este 2020. Acaba de publicar su nuevo disco, con el que ha conseguido cautivar a todos sus seguidores. Y ahora se lanza a la moda, una vez más. Su último videoclip, Rare, ya lleva en YouTube más de 43 millones de reproducciones en apenas tres semanas.