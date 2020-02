Selena Gomez responde a Bad Bunny y saca su orgullo latino

Hay artistas que marcan un antes y un después en la historia de la música. Ya sea por regalarnos un hit o por su historia más personal. Este es el caso de Selena Gomez, quien ha superado algunos de los altibajos más prominentes para ahora inspirar a sus seguidores a través de sus canciones.

Se recuperó de su transplante de riñón, de su ruptura con Justin Bieber y ahora nos ha ofrecido su mejor versión. Y es que, ¿qué hay mejor que la música para expresar y revivir sentimientos? Del mismo modo ocurre con Bad Bunny, el puertorriqueño que usa este arte para reivindicar y hacer frente a múltiples luchas sociales. Aunque el uso de la música como arma no es lo único que tienen en común.

Bad Bunny y Selena Gomez comparten raíces, las latinas, y eso es algo que el puertorriqueño ha querido resaltar en una entrevista realizada a la de Texas en Dazed Digital. Sí, Bad Bunny entrevistando a Selena Gomez en la vida real y no en ningún universo paralelo.

"Tienes un apellido latino por tu padre. Como estrella internacional, ¿sientes que representas a latinos aunque interpretes tu música en inglés?", pregunta el intérprete de Callaita. Gomez responde: "Al 100%. Siempre hablo mucho de mis antecedentes, en lo que a mí me representa a hablar de inmigración y mis abuelos teniendo que cruzar la frontera ilegalmente. De lo contrario, no habría nacido. Aprecio mucho mi apellido. He reeditado muchas canciones en español también, y eso es algo que pasará más veces. Así que hay muchas más cosas que me encantaría hacer porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada".

No cabe duda de que Selena Gomez cuenta con antecedentes latinos y se siente bien orgullosa de ello. ¿Se animará a lanzar una colaboración con su compañero de profesión (y ahora entrevistador)? Quizás sea demasiado pronto para saberlo, pero la pista que ha lanzado en sus declaraciones podría indicarnos que pronto se animará a inundar su repertorio musical de uniones latinas.

Ya en octubre de 2018 se rumoreaba la colaboración entre estos protagonistas después de que la cantante confesase que un amigo le animó a trabajar con él. Aunque se desconoce si el puertorriqueño contactó finalmente con la artista, estamos seguros de que estaría encantado de hacerlo. Y más aún después de haber escuchado el éxito Taki Taki de DJ Snake junto a Selena, Ozuna y Cardi B.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar este trabajo en conjunto?