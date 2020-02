Omar Montes comparte su truco para curar la gripe

¿Harto/a de los estornudos? ¿Cansado/a todo el tiempo? ¿Sientes que tu cuerpo no puede comenzar el día? No, esto no es ningún anuncio de medicamentos, aunque sí que traemos la cura contra la gripe en esta época de cambios de temperatura. O mejor dicho, Omar Montes es el que trae la solución a todos tus males.

El cantante ha compartido a través de sus redes sociales el truco con el que consigue curarnos de la gripe, y lo mejor de todo es que este medicamente no contiene ningún elemento químico. ¿Quién sabe? Quizás sea el más efectivo.

Pero, ¿cuál es el medicamento que debemos tomar para salvarnos de la gripe, según el de Pan Bendito? Sus besos. "Hola, bebé. Soy el Omar Montes del 2024. Vengo a avisarte de que viene una epidemia de gripe muy fuerte y la única cura que hay para esa gripe son mis besos", señaló en este vídeo publicado en noviembre de 2019, pero que ahora ha vuelto a compartir en Twitter. Yo que tú no haría oídos sordos a su consejo.

Si hay algo que caracteriza a Omar es su imaginación en cada uno de los mensajes que publica a través de las redes sociales. Cada uno de sus tuits cuenta con un significado original y un toque de humor con los que se han viralizado a través de las redes. Tanto es así que no pudimos evitar crear un test para comprobar cuál de todos estos mensajes nos representa. Y claro, los resultados no han defraudado.

Omar Montes vive una de las etapas más emocionantes de su vida. Tras hacerse con la victoria en el reality show de Supervivientes, emprendió una trayectoria musical de lo más prometedora. Temas como La Rubia, Alocao' y Pegamos Tela han irrumpido en las listas de las canciones más escuchadas, no solo en los auriculares de millones de personas, sino también en las discotecas. ¿Quién no lo ha dado todo con algunos de sus hits?

Ahora, nuestro protagonista prepara a sus seguidores para otra ola de lanzamientos en formato de colaboraciones que sonarán, y mucho, en lo que queda de año. Unas canciones que serán las encargadas de subirnos la fiebre de fiesta, y no la gripe que él solo puede curarnos.