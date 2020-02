Shakira presenta el nuevo reto de moda: #ChampetaChallenge

Si pensabas que el fenómeno de la Super Bowl estaba del todo zanjado, ¡te equivocas! El show de Shakira y Jennifer López continúa presentando novedades y es que, el mundo aún continúa perplejo con lo vivido el pasado domingo en la final de la NFL. Después de haber analizado el estilismo de las protagonistas, las reacciones de todas las celebs al show e, incluso, haber sido testigos de los minutos previos de la aparición en el escenario JLo, ¡ahora llega el reto de baile más latino de la Super Bowl!

Shakira ha sido la precursora de un nuevo challenge al que ha llamado con el nombre de la danza típica afro caribeña con la que deslumbró en la Super Bowl: la champeta. Una disciplina en que la propia cantante no era experta y se dejó enseñar por Liz, una bailarina de 18 años a la que presentó con orgullo a través de sus historias de Instagram y con quien también ha protagonizado un tutorial que ha compartido en YouTube para todo el que quiera aprender. La joven maestra, por supuesto, no cabía en sí de la emoción y declaró en varias entrevistas: "¡Ser profesora de Shakira! Yo soy una chica súper humilde. Todo llega a su debido momento. Dios me ha bendecido con esta oportunidad maravillosa."

Todo apunta a que los fans de la colombiana se han puesto manos a la obra con el #ChampetaChallenge, ya que, la propia Shakira ha subido una gran cantidad de vídeos a sus redes sociales de los más valientes que se han atrevido a poner a prueba sus pies, casi todos procedentes de TikTok. Un reto no apto para torpes en el que hasta el mismísimo Spiderman ha querido participar.

Fans de Shakira haciendo el #ChampetaChallenge.

Eso sí, la primera que ha querido predicar con el ejemplo ha sido la propia Shakira, quien en el vídeo con el que daba por inaugurado el #ChampetaChallenge puso a bailar a todo el equipo, desde directores hasta los cámaras. Una iniciativa aplaudida por algunos de sus paisanos como Carlos Vives.

Un baile que ha conquistado al mundo entero gracias a sus escasos 30 segundos de presencia en el show del descanso de la final de fútbol americano y que quien sabe si se volverá tendencia mundial tras haber sido rescatada por Shakira desde las zonas más humildes de Colombia. ¿Te atreves a intentarlo?