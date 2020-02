Susi Caramelo carga contra Fani, de ‘La isla de las tentaciones’: “¡Asquerosa!”

La isla de las tentaciones es el programa revelación de la temporada. Todo el mundo está enganchado a las historias de estas parejas que ponen a prueba su amor, intentando resistirse a los encantos de esos solteros y solteras que tienen ganas encontrar a su media naranja (además de un poquito de fama y dinero).

Una de las seguidoras incondicionales del programa es Susi Caramelo, la reportera más dicharachera de Movistar+. La cómica no para de trabajar, pero su tiempo libre lo dedica a ver La isla de las tentaciones y a opinar abiertamente de lo que opina de sus protagonistas.

Esta semana, sin ir más lejos, Susi siguió en directo el esperado reencuentro entre Fani y Christofer en la hoguera de confrontación y quiso opinar en sus redes sociales sobre lo sucedido.

"Estoy indignada. No soporto a Fani. Esa tía es una asquerosa porque eso no se hace", dice la humorista nada más empezar. "Tú puedes ir a la isla, te puede dar el calentón y enrollarte con el que te dé la gana. Pero lo de reírte delante de una persona con la que has estado siete años, que te quiere, que es buena persona…y que seas así de asquerosa...¡asquerosa!".

Y sigue: "Me ha sentado fatal que digas que el chaval es un hombre. ¿Cómo qué no? Si me he enterado esta tarde que tienes un crío y que está haciendo de padre, que se lo está comiendo. A ver si el roza cebollas ese que te has echado de novio te va a hacer a ti de…¡asquerosa! No vas a encontrar a un hombre así en tu vida, porque no te lo mereces y todo el mundo está viendo cómo eres".

Para terminar, Susi Caramelo le ha dedicado unas palabras para todos aquellos que están molestando a Christofer en su puesto de trabajo en un conocido pub de Madrid: "A todos estos niñatos que vais a la puerta del curro a reíros del chaval sois todos gilipollas. ¡Con el puesto de trabajo de la gente no se juega pedazo de retrasados!".