Samuel L. Jackson y Chris Rock se pasan al terror de ‘Saw’ en este intenso tráiler

Después de que Saw degenerase en toda clase de sangrientos desvaríos y violencia explícita efectista nunca imaginamos que la saga volvería. Y menos aún que lo fuese a hacer con un actor de la talla de Samuel L. Jackson en el reparto y con el cómico Chris Rock de protagonista.

Sonaba a excentricidad, pero aquí está. Vivimos la época de la remasterización, del reboot, del spin-off y otra serie de anglicismos que hacen referencia a la idea de volver a contar historias desde nuevos puntos de vista, así que nada es imposible.

Por eso Darren Lynn Bousman, director de Saw II, III y IV, se ha sumado al carro y ha decidido insuflar aire fresco a la franquicia de terror iniciada por James Wan en 2004, una película que supuso una revolución en el género de terror psicológico de principios de siglo y que poco a poco fue degenerando en productos sin sentido que hasta llegaron a ser censurados por hacer apología de la violencia.

Esta nueva entrega, que se inspira en una historia escrita por el propio Chris Rock (quien también será productor ejecutivo), se llamará Spiral: From the Book of Saw, y contará la historia de una pareja de policías, Ezekiel Banks (Rock) y su inexperto compañero William Schenk (Max Minghella), que trabajan al amparo de un veterano detective, Marcus (Samuel L. Jackson), en un oscuro caso de asesinatos en serie en el que finalmente se ven involucrados.

Al parecer Tobin Bell no repetirá como villano y la estética se parecerá más a la Seven de David Fincher que a la cinta de Wan.

Según Bousman, esta nueva película tendrá una de las muertes más horribles de toda la saga, además de una de las trampas mortales mejor construidas. Es difícil imaginar algo que nos revuelva el estómago más que lo que ya trajeron sus predecesoras. Muy bestia tiene que ser.