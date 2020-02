Alicia Senovilla: “Di a luz sabiendo que mi hija nacía muerta”

Dolorosas palabras de Alicia Senovilla esta semana en Lecturas. La presentadora ha dado una entrevista en la revista del corazón en la que habla de uno de los episodios más traumáticos de su vida. Y es que preguntada por cómo vivió el divorcio con su ya exmarido, la periodista ha relatado el angustioso aborto que sufrió hace años.

"Cuando estaba de parto, el médico apagó el monitor, me cogió la mano y me dijo: 'No te la vas a llevar a casa'. A la niña se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego. Lo peor fue que tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta", explica Senovilla. "Me dieron la opción de salir con ella en una cajita o donarla a la ciencia. La doné a la ciencia".

Alicia Senovilla habla de Belén Esteban

En la misma entrevista, Alicia Senovilla se ha pronunciado sobre Belén Esteban. Ella fue la que le hizo la primera entrevista a la Princesa del Pueblo en un programa que hacía hace mucho tiempo en Antena 3. Ambas tenían una buenísima relación, pero eso se fue al traste tras unas declaraciones de la colaboradora de Sálvame.

"Acabó diciendo: 'Es la primera y la última vez que hablo de este tema'. Ese tema era Jesulín. Y, oye, mira, ella tenía muchas ganas de aprender y aprendió muy bien", dice la presentadora. "Una vez me preguntaron por ella y yo, con todo el cariño del mundo, dije que cuando trabajábamos juntas me había sentido como su hermana mayor. Y cuando a Belén le preguntaron por las declaraciones salió diciendo: 'Y a esa quién le ha otorgado el cargo de hermana mayor'".

"Yo lo dije porque la he protegido, la he cuidado, la he mimado, la he ayudado y le he enseñado según mis posibilidades", concluye.